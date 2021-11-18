Verimli arazilere yapılmak istenen OSB çiftçileri isyan ettirdi

Bilecik Gölpazarı ilçe sakinleri, ilçelerine kurulacak olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ne karşı eylem yaptı. Verimli topraklara OSB kurulmasını istemeyen köylüler, 70 traktör ile eylem yaparak, başlatılan ÇED süreci kapsamında yapılması planlanan halkın katılım toplantısına izin vermedi.

Kemal ATLAN

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Gölpazarı ilçesinde kurulması planlanan OSB, başta üreticiler olmak üzere ilçe sakinlerinin tepkilerine neden oluyor.

Gölpazarı'nın Beşevler Köyü sınırları içerisinde yaklaşık 700 dönümlük alanda yapılması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yerinin yanlış olduğunu ifade eden ilçe sakinleri, verimli topraklara sanayi bölgesi yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Aktaş Köyü sakinleri arazilerine yapılmak istenen Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin başka yere taşınması için 70 traktör ile eylem yaptı ve ÇED toplantısına izin vermedi.

Yapılması planlanan Gıda İhtisas OSB alanında toplanan köylüler, traktörleri ile yaklaşık 5 kilometre boyunca kornalarını çalarak eylem düzenledi. Eylem öncesi açıklama yapan Aktaş Köyü Muhtarı Selami Uğural, Gıda İhtisas OSB'nin başka yere taşınması için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini vurguladı.

POLİS BARİKATI AÇMAK ZORUNDA KALDI

Aktaş Köyü Muhtarı Uğural, tarım arazisi olan yere organize sanayi istemediklerini, OSB’nin 2 kilometre daha ileride bir yere yapılmasının daha uygun olacağını belirterek OSB’yi yaptırmamak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

OSB’nin kurulmasına karşı çıkan çiftçiler 70 traktörle birlikte Aktaş Köyü’nden ÇED toplantısının yapılacağı Gölpazarı Belediyesi'nin altındaki düğün salonunun önüne kadar kornalar eşliğinde eylem düzenledi.

ÇED süreci kapsamında yapılması planlanan halkın katılım toplantısının yapılacağı düğün salonunun olduğu bölgenin şeritlerle kapatılması ile yolları kesilen köylüler, polis ekipleri ile uzun süre tartışma yaşadı.

Köylülerin direnmesi ve eylemlerinden vazgeçmemeleri üzerine polis güvenlik şeridini açtı. Köylüler yine traktörlerinin kornaları eşliğinde toplantı salonuna hareket etti.

TOPLANTI YAPILAMADI

ÇED süreci kapsamında halkın katılım toplantı salonuna giren eylemciler, Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Mustafa Budak'ın başkanlığında oluşturulan heyeti ıslıklar, alkışlar ve sloganlarla protesto etti.

Toplantıda konuşmaların yapılmasına sloganlarla ve ıslıklarla engel olan eylemciler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak'ın konuşmasına izin vermedi.

Köylülerin eylemlerini sonlandırmaması üzerine ÇED heyeti toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı. Heyetin salondan ayrılmasının ardından köylüler eylemlerini sonlandırdı.

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