Yağışlar günlerce sürecek

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurtta kendini gösteren yağışlı hava yeni haftayla birlikte etki alanını genişletecek. Gelecek hafta sonuna kadar birçok şehirde yağmur görülecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre Türkiye bir süre boyunca yağışlı günler yağacak. Hafta ortasında yurdun tüm şehirlerinde yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik yaşanmayacak.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya’nın batı, Ege’nin güney ve doğu, Akdeniz’in batı kesimleri ve Eskişehir’in güney, Konya’nın batı, Diyarbakır ve Batman’ın kuzey çevreleri ile Ordu’nun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah saatlerinde Batı Akdeniz’de görülmesi beklenen yağışların, Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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