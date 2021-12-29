Yağışlar kuvvetlenecek! Yılbaşı yaklaşırken hava durumu uyarısı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre yurdun batı kıyılarında kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlar düne kıyasla etki alanını genişletecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu uyarılarına göre bugün yurdun batı kıyıları kuvvetli yağışlara teslim olacak, yağışların yanında rüzgar da etkili olacak. Hava sıcaklıklarında hissedilir bir değişim beklenmiyor.

SAĞANAKLAR KUVVETLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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