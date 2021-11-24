Yağışlar sürüyor… Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre dün yurtta başlayan yağışlar bugün de etkisini sürdürecek. Sıcaklıklarda birkaç derece düşüş beklenirken yağışlar hafta sonu kuvvetlenecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji tarafından yayınlanan verilere göre sağanak yağış yurtta kendisini göstermeye devam edecek. Yarın batı kesimlerde mola verecek olan sağanak yağış hafta sonu geri dönecek ve yurdun batı kesimlerini kuvvetli şekilde etkileyecek. Hava sıcaklıklarında ise birkaç derecelik değişim bekleniyor.

BİRÇOK ŞEHRE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Şırnak, Hakkari ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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