Yağmur suyu dolan caddeye balık ağı attı

Balıkesir'de dün akşam etkili olan sağanak yağış bazı cadde ve solakları göle döndürdü. Bir vatandaş, kentin altyapı sorununa dikkat çekmek için suların kapladığı Atalar Caddesine balık ağı attı. Duruma tepki gösteren Balıkesirliler, belediyeyi göreve çağırdı.

Halil ATAŞ

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Balıkesir’de dün akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi. Vatandaşlar, bulundukları yerden karşıya geçmekte zorlandı.

Bir vatandaş, altyapı yetersizliğine dikkat çekmek için yağmur suyu ile dolan Atalar caddesine balık ağı attı. Yaşanan duruma tepki gösteren Balıkesirliler, Büyükşehir Belediyesi’ni göreve davet etti.