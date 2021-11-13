‘Yakında gideceğini gören Erdoğan şimdiden iktidarda olduğunu unutmaya başladı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “CHP’li belediyeler elektrikte verdikleri sözleri tutmadılar” şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Torun, “Herhalde yakında gideceğini gören Erdoğan şimdiden iktidarda olduğunu da unutmaya başlamış. İktidarın sorumluluğundaki elektrik zamlarını da belediyelerimize yıkmaya yeltenerek, sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Ne yaparsan yap sorumluluktan kurtulamazsın” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Çanakkale'de yaptığı, “CHP'li belediyeler elektrikte verdikleri sözlerin hangisini tuttular. Hiçbir şey yok” şeklindeki sözlerine, yazılı açıklama ile yanıt verdi.

“AKIL TUTULMASI”

“Erdoğan, açık bir akıl tutulması yaşıyor.” diye konuşan Torun, “Her fırsatta belediyelerimizi karalamaya çalışan Erdoğan artık iftiralarında sınır dahi tanımıyor. Şimdi de çıkmış, tamamen siyasi iktidarın sorumluluğunda bulunan elektrik zamlarını da belediyelerimizin üzerine yıkmaya yeltenerek, sorumluluktan kaçmaya çalışıyor.” açıklamasında bulundu.

“İKTİDARDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ”

Erdoğan'ın ‘gerçeklerden kopuk' hale geldiğini belirten Torun, “Herhalde yakında gideceğini gören Erdoğan şimdiden iktidarda olduğunu da unutmaya başlamış. Kendisine görevini hatırlatmak yine bize düşüyor. Son bir yılda elektrik faturalarına 3 kez zam yapan sensin sayın Erdoğan. Ne yaparsan yap bunun sorumluluğundan kurtulamazsın. Milletin belini büken elektrik zamlarının yarattığı mağduriyetleri, algı oyunlarıyla kapatamazsın. Bu zamların sorumlusu sensin.” dedi.

“SİZ ZAM YAPARSINIZ BİZ DESTEK OLURUZ”

CHP'li belediyelerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yaptığı yardım kampanyalarını anımsatan Torun, “Genel Başkanımızın önerileri sonrasında elektrik faturalarındaki TRT payını kaldırmak zorunda kalan Erdoğan şunu da unutmamalıdır. Belediyelerimiz kara kışta, iktidarın yaptığı zamlar nedeniyle faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımıza yardımcı olacaktır. Siz zam yaparsınız, biz destek oluruz. Farkımız budur.” ifadelerini kullandı.

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