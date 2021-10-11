Yan yana okudular, birlikte öldüler ve yan yana gömüldüler

Afyonkarahisar’da servis aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2’si kardeş 5 öğrenci arkadaş birlikte toprağa verildi. Çocukların cenaze namazı okul bahçesinde kılınırken, musalla taşları ise okudukları sıralar oldu.

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İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin Ş., (53) idaresindeki servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı.

5 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazeleri kaldırıldıkları İscehisar Devlet Hastanesi morgunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri teslim edildi.

OKUL BAHÇESİNDE CENAZE NAMAZI

En küçükleri 11 en büyükleri ise 14 yaşında olan ve 2'si kardeş olan çocuklar için doğdukları köy olan Çatağıl'da cenaze töreni düzenlendi.

Çocukları için Çatağın Köyü İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çocukların tabutları için okul sıraları musalla olurken, 5 tabut yan yana konuldu.

AİLE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri de katılırken, törende hayatını kaybeden kardeşlerden İsmail ve Nisar Eser'in acılı babalarını protokol üyeleri sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Cenazede ölen çocuklardan birinin bayılan yakınına ise 112 Acil servis ekipleri müdahale etti.

5 arkadaşın cenaze namazlarını ise İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Çocukların cenazeleri kılınan namazların ardından köy mezarlığından toprağa verildi. İHA