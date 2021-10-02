Yangın bölgesinde su borçları silindi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan yangın felaketinden etkilenen bölgelerdeki 804 abonenin su borcunu tamamen silindi. 15 bin 402 abonenin ise borçları 3 ay süre ile ertelendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yangın afet bölgesinde bulunan Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa İlçelerinde yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için su borçlarına yönelik bir karar alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında toplanan ASAT Genel Kurulu'nun aldığı kararla yetki verilen ASAT Yönetim Kurulu söz konusu yerleşim yerlerindeki 804 abonenin güncel su ve atık su borcunu tamamen sildi.

Aynı kapsamda 15 bin 402 abonenin borcu ise 1 Eylül'den itibaren 3 ay süre ile faizsiz olarak ertelendi. Kurulun aldığı karar doğrultusunda ayrıca yangından etkilenen, hasar gören veya yenilenen yapılardan abonelik ve montaj bedeli ücreti alınmayacak.