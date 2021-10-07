Yangın bölgesinde yanmamış ağaçların da kesilmesine isyan ettiler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören ağaçların kesimi devam ederken Osmaniye Mahallesi’nde yanmamış ağaçların kesilmesi nedeniyle vatandaşlar isyan etti. Orman Müdürlüğü yetkilileri ise kesimlerin olması gerektiği gibi gerçekleştiğini, sahanın temizlenmesi için açılan yollarda zorunlu yeşil ağaçların kesildiğini açıkladı.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz’da çıkan orman yangınlarında zarar gören ağaçların kesimi devam ederken Osmaniye Mahallesi'nde yanmamış ağaçların kesilmesi nedeniyle vatandaşlar isyan etti.

Kesim ekiplerini engelleyen vatandaşlar 50 civarında yeşil ağacın kesildiğini söyledi. Buna karşılık Orman Müdürlüğü yetkilileri ise kesimlerin olması gerektiği gibi gerçekleştiğini, sahanın temizlenmesi için açılan yollarda zorunlu olarak yeşil ağaçların da kesildiğini açıkladı.

Yangınlar sonrasında 13 bin 500 hektarlık alanda yanan ağaçların bölgeden temizlenme çalışmaları devam ediyor. Yanmış ağaçlar kesilerek bölgeden uzaklaştırılırken bazı yanmamış ağaçların kesildiği ileri sürülüyor.

OSMANİYE'DE VATANDAŞLAR KESİMLERİ DURDURDU

Marmaris'in Osmaniye Mahallesi'nde yanan ağaçların kesilerek alanın temizlenmesi için açılması gereken yol için kesilen yeşil çamlar nedeniyle vatandaşlar kesim ekipleriyle tartışma yaşadı. Vatandaşlar orman yetkililerinden açıklama beklerken kesilen miktarın yetkililerin dediği gibi 4 tane olmayıp 50 ağacın kesildiğini ileri sürdü.

“BAZI YEŞİL AĞAÇLAR ZORUNLU OLARAK KESİLİYOR”

Osmaniye Mahallesi ile ağaç kesim konusunda sıkıntı yaşandığını belirten Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri şu açıklamayı yaptı:

* Bahara kadar bu yanan ağaçların bölgeden kaldırılması gerekiyor. Bölgeyi boşaltmaya çalışıyoruz. Bayır bölgesi özellikle sarp bir alan. Yol ağımızın en zayıf olduğu yer burası. Toplam 2 kilometre yolumuz var.

* Bizim yol şebeke çalışmasında 40 kilometrelik çalışmamız olması gerekiyor. Üretim ve traktör yolları, geçici yollar açmamız gerekiyor. Yolların belli bir eğim ve rota ile açılması gerekiyor. Buna göre aplikasyon yapılıyor.

* Bu etüdü yaparken yanık saha içinde yanmamış ağaç da oluyor. Takdir edilirse buralarda çalışan dozerler o yanmamış ağacın sağından solunda geçecek boyutta değil. Para harcayıp kalıcı bir yol tesis ediyoruz. Bazı yeşil ağaçlar da zorunlu olarak kesiliyor.

“TEPESİNDE AZ BİR ŞEY YEŞİL KALMIŞ AĞAÇ YENİDEN CANLANMAZ”

Vatandaşlardan bazılarının yanlış bir düşünce içinde olduğu, gövdesi yanan ama bazı dalları yeşil kalan ağacın yeniden yeşereceği inancının yanlış olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

* Bu tür ağaçlar yeniden canlanmaz. Yanan bir ağacın içinde can suyu vardır. Şimdi ağaç kesilip içinden reçinesi ve bu suyu akınca insanlar ağacın yeniden yeşereceğini düşünüyor. Bu bilimsel olarak böyle değil.

* Üzerinde biraz yeşil kalan ağacı kesmeyip bekletelim, zaman içinde bunun kuruduğu gözlemlenir. Neden ormana zarar verelim ki? İlk kez yangın olmuyor. 182 yıllık kurum yeşil alanı yok edecek değil. Bu ağaçlar çalılar gibi değil.

* Gövdesi tomurcuk sürgünü verme yeteneği yok. Bir çalı ya da kayın ağacının üstü yanar ama kök, kütük sürgünü verir. Ama ibreli tür olan çamların böyle bir yeteneği yok. Bu ağaçların kabuğunun altında yarım milimden ince bir kambiyum tabakası var. Bu tahrip olduğu taktirde bu ağaç kurur.

* Önümüzdeki yaza kadar bu tür ağaçların kuruduğuna herkes gözleriyle şahit olacak. Tabii ki her bir ağacın hayatı önemli. Bütün bu yanan alanı yeniden ağaçlandırmak bu kesilen yeşil 4 ağaçtan daha önemli. Bu bölgede en az 5 milyon ağaç tahrip oldu. Buraları temizlemezsek baharda çimlenmeye alamayız.