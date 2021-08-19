Yangın bölgesindeki köylüler isyan etti: Herkesin o çayları geri atması lazımdı

Marmaris’te yangın bölgelerini ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener ile vatandaşlar arasında dikkat çeken bir diyaloglar yaşandı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günlerce süren orman yangınlarının meydana geldiği Muğla'daki ziyaretlerini Marmaris ilçesinde sürdürüyor. Akşener'in, Hisarönü'nden sonraki durakları Orhaniye ve Turgut mahalleleri oldu. Akşener burada da köylülerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Diğer köylerde olduğu gibi buradaki köylülerin de yangına müdahale edilmediğini söylemesi dikkat çekti.

“EREN TEPESİ'NE MÜDAHALE OLMADI”

Orhaniye'de yaşlı bir köylü kadın, yangına müdahale edilmediğini söyleyerek, “Yangında epey korktuk. (Yangın) Önce Eren Tepesi'nden başladı, üç gün yandı Eren Tepesi. Müdahale olmadı. Helikopter geldi; gezdi gezdi, geri gitti. Ertesi sabah geldi; gezdi gezdi, geri gitti. Dördüncü gün yandı Eren Tepe'miz” ifadelerini kullandı.

“18 YIL ÖNCE AYNI YANGINA ANINDA UÇAK MÜDAHALE ETMİŞTİ”

Bir başka yaşlı köylü vatandaş da Akşener'e dert yanarak, şöyle konuştu:

“Bundan 18 sene önce burada bir yangın oldu. Aynı olayla karşılaştık biz burada. Yangın sönerken bir uçak geldi, ilaç attı ve bitti olay. Fakat buraya bir türlü (yangın sırasında) müdahale edilmiyor. Önce Orman'ı aradım, ‘Hemen yönlendiriyoruz' dedi. Bekledim, bir şey yok. Kaymakamlığı aradım, Kaymakamlıktan bir vatandaş çıktı ve bana, ‘Abi burası Orman mı, İtfaiye mi; Orman'ı, itfaiyeyi ara' dedi.

“TELEFONLA HERKESİ ARADIM, CEVAP YOK”

Ondan sonra Muğla Valiliği'ni aradım, orada da cevap yok. Orman'ı tekrar aradım, ‘Size yalvarıyorum, lütfen. Bu yangın köyümüze inecek. Buraya bir helikopter, iki tane sorti yapsın, söndürsün yangını, buraya gelmesin' dedim. Saat akşam 5'i aştı, yangın kapımıza geldi, o zaman yine aradım ve şunu söyledim: ‘Müjde vermek istiyorum size!' ‘Yangın söndü mü' dedi, ‘Yangın mangın sönmedi. Beş kere aradım sizi, bakın şimdi yangın kapımızda. Size müjdeler olsun!' dedim. O arada da yangın tabi kapılarımıza geldi.

“BİZE ALLAH'TAN BAŞKA KİMSE YARDIM ETMEDİ”

Yukarıda gençlerimiz var, Orhaniye gençlerini ben tebrik ediyorum. Onlardan Allah razı olsun. Onlar olmasaydı eğer köyümüz yanmıştı. Onlara su götürdüm, yemek götürdüm. Yolda duruyorum, (köylü) çocuklar ateşin içinde, iki tane itfaiye eri var yanımda; ‘Şuraya bir su sıkın' dedim. Ne dediler biliyor musunuz? ‘Bize, evlere gelince müdahale edeceksiniz talimatı verildi.' Burada şahitler de var. O Saray'ı korumak için helikopterler, yangın arabaları hep oradaydı. Ama bizim köy yandı! Bize Allah yardım etti, başka kimse yardım etmedi. Bu böyle olmaz, bu böyle gitmez, bu devir böyle dönmez. Buna bütün milletçe son vereceğiz artık.”

“YAZIKLAR OLSUN!”

Yangın söndürme mücadelesinde köylülere destek vermek için yurtdışından geldiğini belirten ve “En önemli zamanımızda sularımızı kestiler” diyen bir vatandaş ise şu sözlerle tepki gösterdi:

“Çok büyük konuşacağım… Yazıklar olsun diyeceğim ama demiyorum! Buradakiler de insan! Buraya bakanımız helikopterle indi! Niye geldi bu bakan buraya? Helikopteri arızalandı, hemen kayboldu gitti. Ondan sonra iki tane tanker geldi, helikopteri korudu. Bizi koruyan yok!”

“HERKESİN O ÇAYLARI GERİ ATMASI LAZIMDI”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yangın bölgesinde vatandaşlara çay fırlatmasına da tepki gösteren köylüler, “Herkesin o çayları geri atması lazımdı. Millet burada can derdinde, o çay atıyor ya” sözleriyle isyan etti.