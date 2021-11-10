Yangın söndürme uçağı için ek bütçe talebi reddedildi

İYİ Parti'nin orman yangınları ile mücadele için uçak alınması ve orman yangınlarından etkilenen çiftçilere eksik yapılan ödemelerde farkın giderilmesi için 800 milyon TL'lik ek bütçe talebi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Mert ÖZ

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde İYİ Parti'nin çiftçilere eksik yapılan destek ödemesinde, eksik miktarın ödenmesi ve yangın söndürme uçağı alınması talebiyle bütçeye ödenek konması talebi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Orman yangınları ile mücadele için uçak alınması ve çiftçilere milli gelirin yüzde 1'inden az olmamak üzere destek verilmesini düzenleyen yasaya göre verilen ile verilmesi gereken arasındaki farkın çiftçilere ödenmesi için bütçeye ödenek konması teklifimiz AKP ve MHP oyları ile reddedildi. Burada kanuna aykırı ödeme yok. Çiftçilere ödenmesi gereken eksik ödenmiş. Hakları olan farkın ödemesi için ödenek konması talep ediliyor, fakat reddediliyor” açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın imzasıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na sunulan teklifin gerekçe kısmında şu ifadeler yer aldı:

* 28 Temmuz 2021'de başlayan 15'i büyük olmak üzere çıkan 299 orman yangını; Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınları olarak nitelendirilmektedir.

* Bu yangınlarda Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlara müdahale etmekte geç ve yavaş kalmıştır. Bunun sebebi bakanlığın yangın söndürme filosuna sahip olmaması, ülkemizde yetersiz sayıda yangın söndürme uçağı olması ve mevcuttaki uçakların hangarlarda bakımsız olarak bekletilmesidir.

* Yaşanılan süreçte birçok ülke, personel ve araç desteğinde bulunmuştur. 49 ilde çıkan orman yangınlarında vatandaşlarımız, hayatlarını kaybetmiş, yüz binlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle dönmüş ve binlerce hayvan can vermiştir.

* Bu vahim sürecin tekrar yaşanmaması için bakanlık bünyesinde sabit yangın uçakları ve gerekli envanter bulunmalıdır.

* Önergemiz ile Orman Genel Müdürlüğü bütçesinde 800 milyon TL eklenerek gerekli yangın söndürme uçakları ve envanterlerin temin edilmesi öngörülmektedir.

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