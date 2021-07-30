Yangında evleri yanan vatandaşlar: Arazözler evimize su sıkmadı, biz vatan haini miyiz?

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Manavgat'ta orman yangınlarından zarar gören mahallerde inceleme yaptı. Yangının devam ettiği Sevinçli Mahallesi’nde evi yanan bir vatandaş, "Evleri alev almasına rağmen orman dairesinin arazözleri suyu sıkmadı. 'Bizim derdimiz ev değil, orman' demişler. Benim oğlum arazözün önünü kesmiş ve 3 ev yanarken zorla su sıktırmış. Biz vatan haini miyiz?" diye tepki gösterirken bir vatandaş ise, "Hiçbir yetkili gelip bizimle ilgilenmiyor. Vatandaşlar arabalarıyla su ve yemek getiriyorlar” diyerek sitemde bulundu.

İSMAIL AKIN

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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Manavgat’ta yaşanan orman yangınlarından zarar gören mahallerlerde inceleme yaptı. Yokuş'un gittiği Karagöz, Oymapinar, Iğrışlar, Yaylaalan, Sevinç ve Aksaz mahallelerinde kül olan ev ve ağaçlar dikkat çekti.

“DIŞARIDAN ORMANI YAKMAK İÇİN GELENLEREL KAVGA YAŞANDI”

Yangının devam ettiği Sevinç Mahallesi'nde İYİ Parti'li Yokuş'a dert yanan bölgede sabotajların sürdüğünü öne sürdü. Alevlerin evlere ulaştığını söyleyen bir vatandaş, “Şu an alevler köyün içerisinde evlere ulaşmış durumda. Havadan müdahale yok. Dün gece de helikopter çalışmadı. Dışardan ormanı yakmak için gelenlerle kavga yaşandı. Biz gece boyu sokaktaydık. Devlet yetkililerinden gelen giden ve bize yardım eden yok” dedi.

“BİZ VATAN HAİNİ MİYİZ”

Oymanıpar Mahallesi'nde ise yangından evi yanan bir vatandaş, “İki barajın ortasındayız. Gölün birisi 85 metre diğeri 37 metre kodunda. Akşam yangın anında 10-11 tane arazöz geldi asfaltlarda gezdi ve geri döndü. Evleri alev almasına rağmen orman dairesinin arazözleri suyu sıkmadı. Sanki ne yaptıklarını şaşırmış gibi geri döndüler. Bizim derdimiz ev değil, orman demişler. Benim oğlum arazözün önünü kesmiş ve 3 ev yanarken zorla su sıktırmış. Biz vatan haini miyiz? 2 gölün ortasında hizmet göremiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

“HİÇBİR YETKİLİ İLGİLENMİYOR”

Yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğini, vatandaşların kendilerine su ve yemek getirdiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Hiçbir yetkili gelip bizimle ilgilenmiyor. Vatandaşlar arabalarıyla su ve yemek getiriyorlar” diyerek sitemde bulundu.

“NEREYE GİDERİM BİLMİYORUM”

Karaöz Mahallesi'nde evi yanan yaşlı bir kadın ise gözü yaşlı bir şekilde yetkililerden yardım istedi. “Bize yardım edin” diyen yaşlı kadın, “Kimsem yok. Bir annenin tek kızıyım. Bir kızım var. O üstte otururdu ben altında otururdum. Annem 87 yaşında ve Alzheimer hastası. Lütfen bana yardım edin. Bir bisküvit yesem akşam ederim. Şimdi dışarda da yatarım. Ama 1-2 ay sonra yağmur yağacak, nereye giderim bilmiyorum” sözleriyle yürek burktu.

“BİR KEZ DAHA GÖRDÜK Kİ DEVLET YÖNETİLEMİYOR”

İncelemelerin ardından açıklama yapan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “ Devletimizin yönetilemediğini bir kez daha görüyoruz. Maalesef üzülüyoruz, Bu millet zor gününde, dar gününde devletini yanında göremeyecek de ne yapacak? Ormanlarımız alev alev yanarken “Haydi boşaltalım, kaçalım” diyen bir zihniyet olabilir mi Allah aşkına? Kriz anlarında ne yapacağını bilmeyen, beceriksiz yöneticilerin insafına kalmış bu yaralı halkın yanında olmak boynumuzun borcu. Millet olarak el ele verip yaralarımızı saracağız. Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi için teklifimizi sunduk umarım iktidar da taşın altına elini sokar” şeklinde konuştu.