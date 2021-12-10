Yangında öldüğü açıklandığında evinde uyuyordu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dün gece metruk bir evde çıkan yangında ölen iki kişiden biri olarak açıklanan Mustafa Cıvgın’ın yaşadığı ortaya çıktı.

Latif SANSÜR

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Kuşadası'nda Türkmen Mahallesi’nde metruk bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişiden biri olarak açıklanan Mustafa Çıvgın'ı çarşıda gören tanıdıkları gözlerine inanamadı. Yangın çıkan evin Çıvgın'ın babasına ait olduğu, zaman zaman gidip geldiği, yangında ölen kişinin tanınmayacak halde olduğu için komşularının polis ve sağlık ekiplerine ismini verdikleri ortaya çıktı.

“HERKES ‘SEN ÖLMEDİN Mİ' DİYE SORDU”

Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu Mustafa Çıvgın, “Bu gün öğlen saatlerinde evden çıkıp çarşıya geldim. Beni gören herkes ‘sen ölmedin mi' diye sordu. Şaşırdım. Sonra evin yandığını öğrendim. Ev rahmetli babamdan kaldı. Arada gider kalırdım. Son zamanlarda harabeye dönünce artık gitmedim. Komşular beni bildikleri için polislere benim ismimi vermiş. Yangının olduğu saatlerde evimde uyuyordum” dedi.

POLİS KİMLİĞİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

Polis ekipleri yangın çıkan metruk evde hayatını kaybeden Fazmiye Balcı (56) ile birlikte cesedi bulunan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesetten alınacak DNA örneği ile ölen kişinin kimliğine ulaşılması bekleniyor.