Yangınların ardından ‘AKP için hesap vakti’ diyen CHP’li başkan duyurdu: Suç duyurusunda bulunuyoruz

Marmaris'te yangın felaketi geçiren bölgede açıklamada bulunan CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, “Alevler söndürüldüğüne göre şimdi AKP için siyasi hesap vaktidir” diyerek, yangınların çıkmasında, büyümesinde ve söndürülememesinde ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Balcı, "Yanan ormanlarımızın bir metrekaresini bile ranta kurban etmeyeceğiz" diye ekledi.

Sozcu.com.tr

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay, Suat Özcan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, Muğla’nın Marmaris ilçesi Dereözü Mahallesi’ndeki yangın mağduru vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından İlçe Başkanı Balcı, basın açıklamasında bulundu.

“ŞİMDİ AKP İÇİN SİYASİ HESAP VAKTİ”

“Alevler söndürüldüğüne göre şimdi AKP için siyasi hesap vaktidir” diyen Balcı, “Liyakatsiz kadrolarınızın beceriksiz yönetimi yüzünden tüm Marmaris'in yüzde 15'i kadar alan yandı, bitti, kül oldu. Bunun hesabını elbette birileri verecek ve biz bu hesabı ödetmeden sizi masadan kaldırmayacağız!” diye konuştu.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI ELEŞTİRİSİ

Alevlerle mücadele etmeye başladıkları ilk anlardan itibaren havadan müdahalenin yetersiz olduğunu ifade eden Balcı, “Gerek sosyal medyadan gerek ulusal basından seslerimizi hükümete ve tüm dünyaya duyurmaya çalıştık ancak başarılı olamadık. Filosunda onlarca özel uçak olan sarayın, zahmet edip Orman Bakanlığı bünyesinde kullanmak üzere yangın söndürme uçağı bulundurmamasından dolayı yangınlar hızla kontrolden çıktı” ifadelerini kullandı.

“İMARA AÇMAYI AKLINIZIN UCUNDAN BİLE GEÇİRMEYİN”

Küle dönen orman alanlarına yönelik imar ve maden araması hazırlıklarına ilişkin şüphesini dile getiren ve iktidarı uyaran Balcı, şöyle devam etti:

* Buradan Orman Bakanı ve tüm bürokratlara sesleniyorum. Bu yanan ormanları imara ya da maden aramalarına açmayı aklınızın ucundan bile geçirmeyin.

* Daha yeni milli park sınırları içinde olan ve yapılaşma izni bulunmayan Kumlubük ve Cennet Adası'nda büyük rant uğruna atmış olduğunuz adımları çok iyi biliyoruz ve takip ediyoruz. Onları mahvetmenize asla izin vermeyeceğiz. Yanan ormanlarımızın bir metrekaresini bile ranta kurban etmeyeceğiz.

CHP TEŞKİLATI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYOR

CHP Marmaris İlçe Örgütü’nün yangınların çıkmasında, büyümesinde ve söndürülememesinde ihmali bulunanlar hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağı açıklandı.