Yangınların faturası 300 milyarı aşacak

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, ağır bilançoyu açıkladı. Binlerce dönüm orman ve tarım alanının kaybedildiğini belirten Budak, “Bu rakam sadece yanan ağaçların ekonomik değeri ve turizm kayıpları. Köylerdeki kayıplar da faturaya eklenecek” dedi.

BAŞAK KAYA

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Halen devam eden orman yangınlarda ekonomik olarak değeri ölçülemeyecek büyüklükte doğal zenginlikleri kaybettik. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, yangınların faturasının turizmde yaşanacak kayıplarla birlikte 300 milyar lirayı aşacağını belirtti.

GEÇEN YILIN 10 KATI

CHP'li Budak SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede “Binlerce dönüm orman alanını, tarım alanını, besi hayvanlarını, doğal yaşamı kaybettik. Sadece yanan ağaçlarımızın ekonomik değeri en az 200 milyar lira. Bu rakama orman altı ürünlerin değeri, karbon emisyonundan kaynaklı ekonomik fayda ve su kaynaklarına katkı dahil değil'' dedi ve şunları söyledi:

– Son 10 günde yanan orman alanımız geçen yıl tüm sene yanan orman alanının 10 katı. Yaklaşık 200 bin hektar orman alanı küle döndü. Hem yanan orman alanları hem de turizmde yaşanacak kayıp nedeniyle yangının ülkemize faturası da 300 milyar lirayı aşacaktır. 2019 yılında sadece Manavgat'ın turizm geliri 4.5 milyar dolardı. Yeşilini kaybeden bu bölgelere gelen turist sayısının düşecek. Turizmde geliri kaybımız 100 milyar lirayı aşacak.

– Hayvancılık ve arıcılık da darbe aldı. Antalya'da 48 bin 300 dekar tarım alanı yandı. Adaçayı, defne, kekik gibi orman köylüleri tarafından toplanarak ekonomiye kazandırılan aromatik bitkiler tümden yok oldu. Bu bölgelerde artık hayvancılık ve tarım yapılması çok zor.

– Antalya'da 3 bin 136 bina, Muğla'da 540 bina yandı. Antalya'da 78 mahalle yangından hasar gördü. 37 mahalleden 25 bin vatandaşımız tahliye edildi. Bu vatandaşlarımızın ekonomik kayıpları da faturaya eklenecek. Bölgedeki orman köylülerinin kaybı da büyük. Evlerini, ahırlarını, tek geçim kaynakları ormanlarını kaybeden bu insanlar, göçe mecbur kalacak.