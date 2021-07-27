Yapımı yılan hikayesine dönen havalimanında uçurtmalı protesto

CHP Tarsus ilçe örgütü 9 ihale, 3 temel atma töreni yapılan, 7 bakan gören ve 6 farklı tamamlanma tarihi açıklanmasına rağmen bir türlü tamamlanamayan Çukurova Bölgesel Havaalanı bölgesinde üzerinde “128 milyar dolar nerede?” yazılı uçurtma uçurdu. İnşaat alanını inceleyen Başkan Varal, burada yaptığı değerlendirmede, “128 milyar dolar uçtu, fakat yapımı yılan hikayesine dönen Çukurova Havaalanında halen bir uçak uçurulamadı” dedi.

Başkan Ozan Varal, İlçe Başkan Yardımcısı Erhan Yıldırım, Gençlik Kolları Başkanı Adil Bal ve partili gençlerle birlikte inşaat çalışmaları Tarsus'a bağlı Kargılı, Çiçekli, Çağbaşı mahalleleri sınırları içerisinde süren Çukurova Bölgesel Havaalanı inşaat bölgesine gitti.

CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal, “Yaklaşık 10 yıl önce burada ki binlerce dönüm verimli tarım arazileri, ekili bahçeler Çukurova Bölgesel Havaalanı yapılacağı gerekçesiyle kamulaştırılmak suretiyle, insanlarımızın ellerinden alındı. Vatandaşların ödediği vergiler kamulaştırma bedeline harcandı. Maalesef, tarla sahipleri, bahçe sahipleri, o günden bugüne mağdur edildiler” diye konuştu.

“RANTA YANDAŞA DAYALI POLİTİKALARIN ÖRNEĞİ”

İlk temeli 2013'te atılan projenin hala bitirilmediğini hatırlatan Başkan Varal şunları söyledi:

* Havaalanının Tarsus ekonomisini canlandıracağı vaat edilen, kente büyük katma değer yaratacağı, iktidarın Tarsus ‘ta neden olduğu işsizliği dahi sona erdireceği vaat edilmişti. Ancak, bu projede iktidarın yıllardır yapmış olduğu kandırmacanın canlı ve ranta -yandaşa dayalı- politikalarının örneğini görüyoruz.

* “128 milyar dolar nerede?” Sorusunun cevabını alamadığımız gibi, Çukurova Havaalanı'nın neden 10 yıldır bitirilmediği ve ne zaman biteceğinin sorusunun cevabını da alamıyoruz. Çukurova Havaalanı ihalesi, yedi bakan, üç temel atma töreni gördü. Altı farklı ‘Tamamlanma tarihi” açıklandı. İlk ihalesi 2011’de gerçekleşen, temeli 2013’te atılan, uğruna 8 milyon metrekarelik tarım arazisinin kamulaştırıldığı, altyapısı için 3, üstyapısı için 5 ihale tarihi ilan edilen Çukurova Havalimanı’nı neden bitemedi?