Yargı böyle soruşturmalarla da uğraştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, türbe ziyareti esnasında ellerini arkadan bağladığı gerekçesiyle başlatılan inceleme, yargıyı uğraştıran soruşturma ve davaları da gündeme getirdi. Yargının önüne gelen ilginç dava ve şikayetler insanı hayrete düşürüyor. O ilginç olaylardan biri 38 yıl önce Kastamonu İnebolu'da meydana geldi.

12 Eylül darbesi sonrası siyasi partiler kapatılmış, yönetimi askerler devralmıştı. Kapatılan siyasi partiler ve yasaklı liderleri hakkında görüş belirtmek dahi yasaktı.

ÇORAPLA PORPAGANDA

Yasaklı günlerde İnebolu'daki bir konfeksiyoncu-manifaturacı, dükkanının vitrinine naylon kadın çorabı giydirilmiş 6 adet manken bacağı koydu. Vitrinde 6 manken bacağını gören bir “Muhbir vatandaş” soluğu Cumhuriyet savcılığında aldı ve şu başvuruyu yaptı: “Vitrindeki 6 manken bacağı yan yana konularak, kapatılan CHP'nin 6 ok amblemine benzetilmiştir. Böylelikle CHP'nin propagandası yapılmaktadır.” İnebolu Cumhuriyet Savcısı Kamil Sezer, bu başvuruyu ciddiye aldı, soruşturma başlattı. 36 yaşındaki manifaturacı Mehmet Zıpır'ın ifadesini aldı. Zıpır, vitrinindeki naylon çorap giydirilmiş 6 manken bacağı ile CHP'nin ilgisi olmadığını anlattıysa da sanık olmaktan kurtulamadı.

O dönemde Kastamonu, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'na bağlı olduğu için, dosya da Ankara'ya geldi. Sıkıyönetim Askeri Savcısı Hakim Albay Nurettin Soyer, dosyanın kapağını açınca şaşkınlığını gizleyemedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in babası olan Albay Soyer, “Böyle saçmalık olmaz, kadın çorabı ile siyasi parti propagandası mı olur?” diyerek dosya hakkında takipsizlik kararı verdi. Manifaturacı Mehmet Zıpır da yargılanmaktan kurtuldu.

Fezlekede ‘suçu sabittir' denildi

Savcı, Mehmet Zıpır hakkında “1402 sayılı sıkıyönetim kanununa aykırı davranışta bulunmak” suçundan fezleke düzenledi. 27 Nisan 1983 günlü 1983/114 hazırlık numarası ile hazırlanan fezlekede şöyle denildi:

“Sanık Mehmet Zıpır, dükkanının vitrinine çeşitli renkteki kadın kilotlu çoraplarını dizmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin propagandasını yapmak suretiyle, (…) Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından alınan tedbir ve emirlere aykırı hareket etmek suretiyle müsnet suçu işlediği, tutulan zabıtlar ve tüm evrak münderecatı ile sabit olduğundan…”

ÇÖP, FOTOĞRAF VE ZIPLAMA DAVALARI

Kocaeli İzmit Belediye Başkanı CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet hakkında, çöplerin düzenli olarak toplanmaması ve dezenfektasyonlarının yapılmaması nedeniyle ‘görevi kötüye kullanmak iddiası ile soruşturma açıldı.

Bir vatandaşın yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmada savcılık, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirilmesini istedi.

FOTOĞRAFÇIYA DAVA

İstanbul'da zıplayarak kadın hakları için slogan atan kadınlar hakkında da, zıplama ritimleri ve hareketlerine bakılarak “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiası ile soruşturma açıldı. Edirne'de bir çift ise düğün fotoğraflarını özensiz çektiğini iddia ettikleri fotoğrafçıya manevi tazminat davası açtı.