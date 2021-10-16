‘Yargı siyasal stratejilerin parçası’ diyen İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Sadece sanıklar değil tüm basın cezalandırılıyor

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurul toplantısı başladı. Önceki yıl, corona virüsü nedeniyle düzenlenemeyen genel kurulda 7 aday başkanlık için yarışıyor. Açılış konuşması yapan İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, yargının siyasal stratejilerin parçası olduğunu belirterek, "Sadece sanıklar değil tüm basın cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Barosu’nun yeni başkan ve yönetim seçimi için bugün, Haliç Kongre Merkezi'nde Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenleniyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılışı yapılan toplantı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimiyle devam etti. İstanbul Barosu'nda 3 yıldır başkanlık görevini yürüten ve yeniden aday olan avukat Mehmet Durakoğlu açılış konuşmasını yaptı.

“BU ÜLKE YARGISI HER DÖNEM SORUNLAR YAŞADI”

Duarakoğlu, salondakileri selamlayarak başladığı konuşmasında, kongrenin pandemi nedeniyle bir yıl geciktiğini hatırlatarak, “Bu ülke yargısının her dönem sorunlar yaşadığı, idealize edilmiş bir yargı yapılanmasının bir türlü oluşturulamadığı bir ülkeydi ama hukuksuzluğun bu denli yoğun yaşandığı bir zaman dilimi bu ülkenin tarihinde hiç ama hiç olmadı. Ama en ağırı ve belki de bizi en çok ilgilendiren yanı, bu hukuksuzluğun yargı eliyle meşrulaştırılmasıydı” dedi.

“YAPILAN YARGILAMAR, BASINA VERİLEN GÖZDAĞIYDI”

Bu süreçte basına da göz dağı verildiğini ifade eden Durakoğlu, şunları söyledi;

*2010 referandumuyla, yargısını FETÖ’ye teslim eden bir ülkede, 15 Temmuz 2016 sonrasında FETÖ’den kurtulan yargı, bu kez de öğrendiği aynı yöntemle yargıyı araçsallaştırmaktan çekinmedi. Yargı siyasal stratejilerin parçası olmaya devam etti.

*Basına açılan davalarda sadece ifade özgürlüğü ve onun bir türevi olan basın özgürlüğü kısıtlanmakta.

*Yapılan yargılamalar, verilen mahkumiyetler sadece sanıkları cezalandıran değil, bütün basına verilen göz dağıydı.

*İşleri yazı yazmak olan insanlar otokontrole sevk edildi. Öylece halkın haber alma özgürlüğü kısıtlandı.

“YARGI BAĞIMSIZLIĞINI SAVUNDUĞUMUZ İÇİN İKİNCİ BARO KURULDU”

Konuşmasında ikinci baronun kurulmasına da değinen Durakoğlu şöyle devam etti:

*İstanbul Barosu’nun adına yakışan, büyüklüğünün simgelendiği daha pek çok olguya da işaret edebiliriz. İkinci baro işte tam da bu yüzden kuruldu.

*Sandıklara sahip çıkıp, demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyi reddettiğimiz için, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını savunduğumuz için, insan hakları mücadelesini bir duyarlılık, bir hassasiyet olarak değil, bir görev olarak yaptığımız için kuruldu ikinci baro.

*İkinci baro bu ülkedeki avukatların yüreklerinden gelen sesle, ‘biz avukatız' diye haykırabildikleri için kendilerine biçilen resmi rolleri aşan bir görev algısıyla yaptıkları çıkışların engeli olsun diye kuruldu.

“BUNCA SİYASETÇİNİN HUKUK KONUŞTUĞU YERDE, HUKUKÇULAR DA SİYASET KONUŞACAK”

*Bunları yaptığımız için bizi siyaset yapmakla suçladılar. ‘Çıkar cübbeni de gel' dediler. Bunca siyasetçinin hukuk konuştuğu yerde, hukukçular da siyaset konuşacak, alışacaksınız buna. Hukukun siyasetini yapmaya devam edeceğiz.

*‘Çıkar cübbeni gel' diyenlere buradan sesleniyorum. Bizim cübbemiz ruhsatımızdır. Cübbelerle Yargıtay açılışı yapacaksın. İşine geldiğinde, Diyanet İşleri Başkanı’nın cübbesini oy konsolide etmede kullanacaksın.

*İşine geldiğinde onu şeyhülislam gibi kullanıp nefret söylemleri geliştireceksin. Biz karşı çıktığımızda, biz afişe ettiğimizde, hukuka davet ettiğimizde siyaset yapmış olacağız öyle mi?

*Biz yapacağız bu siyaseti. Soruşturma da açsan, bizi sanıkta yapsan yapacağız bu hukukun siyasetini.

OY KULLANMA İŞLEMİ YARIN YAPILACAK

Durakoğlu'nun açılış konuşmasının ardından, 3 yıllık faaliyet raporu okunmaya başlandı.

Bugün başlayan Genel Kurulda başkan adayları konuşmalarını tamamlayacak. Yarın ise oy kullanma işlemleri ile devam edecek. Yarın, sabah 09:00 itibarıyla başlayacak olan o kullanma işlemi, 17:00'da bitecek. Oy kullanma işlemi bittikten sonra da İstanbul Barosu'nun yeni başkanı açıklanacak. Başkan ile birlikte 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için 13 delege seçilecek.

7 ADAY YARIŞACAK

Seçimlerde, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubundan Mehmet Durakoğlu, Çağdaş Avukatlar Grubundan Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubundan Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları Grubundan Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar Grubundan İshak Şadi Çarsancaklı, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketinden Hasan Kılıç ve Özgürlükçü Avukatlar Grubundan Sezin Uçar yarışacak.