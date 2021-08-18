Yargıladığı sanıkla görüntülenmişti… HSK kararını verdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) davasına baktığı iş insanıyla fotoğrafları çıkan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nı açığa aldı.

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Antalya’da ‘suç işlemek için örgüt kurmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘tefecilik’ suçlarından ağır ceza mahkemesinde örgüt lideri olarak yargılanan E.B.’nin, kendisi için beraat kararı veren mahkeme başkanı Ö.İ. ile kadınların olduğu, içki içilen masada fotoğrafı ortaya çıkmıştı…

Fotoğraf hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettiş göndermişti…

AÇIĞA ALINDI

HSK, tarafından soruşturmanın ön incelemesi tamamladı… Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, açığa alındı.