Yargıtay binası açılışında Ali Erbaş dua etti: Bereketli eyle Allah’ım…

2021-2022 Adli Yıl Açılışı ve Yargıtay yeni hizmet binası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından açıldı. Erbaş duasında "Bu eserin açılışını besmeleyle gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım, bereketli eyle Allah'ım" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’ni kapsamında konuştu.

“EĞER BİR DEVLETTE ADALET YOKSA ORADA SADECE ZULÜM HÜKÜM SÜRER”

Adaletin önemine vurgu yapan Erdoğan, “Devletin dini adalettir. Eğer bir devlette adalet yoksa onun hangi sistemle yönetildiğini, vatandaşlarının hangi inanca sahip olduğunun bir önemi kalmaz. Orada sadece zulüm sürer. Ecdadımız yüreğinin ve bileğinin gücüyle ele geçirdiği coğrafyayı adaleti sayesinde huzurla güvenle yönetmeyi başarabilmiştir.Adalet aynı zamanda toplumun huzur ve barışının teminatıdır. Adalet sistemini geliştirme için atılan her adım bizim için değerlidir.” dedi.

“YARGI REFORMU ÇALIŞLARIMIZI HIZLANDIRACAĞIZ”

Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadıklarını belirten Erdoğan, “Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclis’in gündemine getirecekler. Yeni Anayasa konusundaki süreci de yakından takip ediyoruz. Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla birlikte kendi hazırlığımızı yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Her ne şekilde olursa olsun, önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız.” diye konuştu.

BEREKETLİ OLMASINI DİLEDİ

Erdoğan’ın konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu. Erbaş, “Bu eserin açılışını besmeleyle gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve mübarek eyle Allah’ım, bereketli eyle Allah’ım” diyerek dua etti.

Erbaş’ın duasının ardından 2021-2022 Adli Yılı ve Yargıtay yeni hizmet binasının açılışı Erdoğan ve protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle gerçekleştirildi.