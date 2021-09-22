Yasak Teknofest’e işlemedi: Okullardan otobüsler kalktı, öğrenciler akın etti

Okullarda her türlü eğitim gezisi, çalıştay, sempozyum, yarışma gibi etkinlikler Covid-19 tedbirleri kapsamında hâlâ yasakken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Teknofest'e yasak işlemedi.

Mert ÖZ

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Standart boyut

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla uzun bir aradan sonra öğrenciler okula dönerken, yeni öğretim döneminde okullarda toplantı, çalıştay, sempozyum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma veya eğitim gezileri gibi etkinliklerin sürdürülmesine izin çıkmamıştı.

Bu durumdan en çok etkilenen turizmciler oldu. Yaklaşık 2 senedir eğitim gezileri yapamayan sektörde seyahat acentelerinden, şehirler arası taşımacılık firmalarına geniş bir kesim ekonomik açıdan olumsuz etkilendi.

Turizmciler, konuyla ilgili mağduriyetlerinin giderilmesini beklerken, Türkiye'nin en büyük havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest başladı.

ÇİFTE STANDART İSYANI

Etkinliğe İstanbul'un birçok noktasındaki okullardan onlarca otobüs kaldırılması, öğrencilerin akın akın festivale götürülmesi, eğitim gezisi düzenleyemeyen turizm sektöründe ‘çifte standart' eleştirilerine neden oldu.



TEKNOFEST’İN BAŞKANI ERDOĞAN’IN DAMADI

21 Eylül tarihinde kapılarını İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açan Teknofest'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

Selçuk Bayraktar, aynı zamanda Teknofest’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor.

OTOBÜSLER KALKTI

Festivale dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin akın ettiği belirtilirken, çok sayıda öğrencinin festivale götürülmesi için İstanbul'un farklı noktalarından otobüslerin kaldırıldı.

O ETKİNLİKLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirleri kapsamında özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımı ile yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklere ilişkin yasağın geçerliliğini koruduğu öğrenildi.

Yasağa göre okullarda toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi etkinlikler Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılamıyor.

Teknofest'in internet sitesinde ise okullardan ‘Okul Kaydı' yapmaları, katılım sağlayacak öğrenci sayısını belirtmeleri isteniyor. Ulaşımın bireysel imkanlarla planlanarak yapılacağı, her yaştan öğrencilerin festival alanında misafir edilebileceği belirtiliyor. Festival, 4 gün daha öğrencileri ağırlamayı sürdürecek.

35 FARKLI ALANDA YARIŞMA DÜZENLENDİ

Teknofest'te öğrenciler için roketten otonom sistemlerine, yapay zekadan su altı sistemlerine kadar 35 farklı alanda hünerlerini sergileyebilecekleri yarışmalar da düzenlendiği öğrenildi.

MÜZEYE GÖTÜRMEK YASAK, FESTİVALE SERBEST

Müze gezileri dahil öğrenciler için gezi düzenleyemeyen turizm sektörü, “Burada yapılan çifte standarttır, bize yapılmış bir haksızlıktır. Bizim en fazla 40 kişiyle yapacağımız etkinlikler engellenirken, binlerce öğrenciyi festivale götürüyorlar. Burada uygulanan kişiye özel bir karardır. Teknofest'in yanı sıra düğünler, konserler, her türlü etkinlik yapılıyor fakat eğitim ve spor faaliyetleri yasaklanıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

TIKLIM TIKLIM DOLDU

Etkinliğin ilk gününde tıklım tıklım olduğu gözlenen Teknofest'te sosyal mesafeye uyulmadığı, 7'den 77'e herkesin bir arada bulunduğu görüldü.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN KUTLAMA GENELGESİ

Milli Eğitim Bakanlığı, son olarak 16 Eylül tarihli genelgesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü için kutlama programlarının yapılacağını duyurdu.

Sadece bu güne özel olarak, öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film ve benzeri yarışmalar düzenleneceği belirtildi.

Ayrıca kutlama kurulları; gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak öğretmenlerden oluşan takımlarla futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi ve benzeri müsabakalar ile halk oyunları, koro ve solo müzik gösterileri düzenleneceği duyuruldu.