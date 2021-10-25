Yaşar Coşkun’un avukatı: Dışarıya çıkıp işlerini toparlaması gerek

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti müşteki Zeynep Yılmaz'ın katılma talebinin kabulüne, tutuklu yargılanan fabrika sahibi Yaşar Coşkun ve Hasan Ali Velioğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi.

Halil ATAŞ

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Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davanın 5. duruşması yaklaşık 8 saat sürdü.

7 kişinin öldüğü 128 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin dava duruşmasında, savcılık mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDULAR

Savcılığın mütalaasına ilişkin söz alan tutuklu sanıklar Yaşar Coşkun ve Hasan Ali Velioğlu, savcılığın mütalaasına çok üzüldüklerini belirterek, tahliye talebinde bulundular.

“ÇIKIP İŞLERİNİ TOPARLAMASI LAZIM”

Sanık Yaşar Coşkun’un müdafii Av. Abdullah Tekneci, mahkeme heyetine savcılığın mütalaasına üzüldüğünü, Yaşar Coşkun’un dışarıya çıkıp işlerini toparlaması gerektiğini söyledi.

HER İKİ SANIĞIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki Zeynep Yılmaz’ın katılma talebinin kabulüne, sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkeme heyeti re’sen iki uzmandan patlayıcılar ile ilgili görüş alacak. Bir sonraki duruşma tarihi 06.12.2021 olarak belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 128 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu fabrikada daha öncede patlamalar yaşanmış, ancak fabrika üretime devam etmişti.