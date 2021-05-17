‘Yaşarken hiç sahip çıkılmadı, bari ölürken sahip çıksalardı’

Karaman'ın merkez ilçesine bağlı Başkışla Köyü'nde ikamet eden 91 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Hüseyin Akdağ yaşama gözlerini yumdu. Köy mezarlığında toprağa verilen Akdağ ın cenazesi sessiz sedasız defnedildi.

Gazi Hasan Hüseyin Akdağ’ın oğlu Ahmet Akdağ, babasının cenazesine devlet ve askeri erkândan kimsenin katılmaması ve tabutuna Türk bayrağı asılmamasına isyan etti.

“TABUTUNA TÜRK BAYRAĞI BİLE ASILMADI”

Babasının vefatının ardından Valilik başta olmak üzere birçok yetkiliye haber verdiklerini belirten Ahmet Akdağ şunları söyledi:

“Babam Kore Gazisiydi. Dün yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. 2 yıl önce de felç geçirmiş ve yatalaktı. Babam vefat ettikten sonra Valilik, Gaziler Derneği, belediye ve Alay Komutanlığını arayarak babamın Gazi olduğunu ve vefat ettiğini söyledik. Ama cenazesine ne devlet erkânından ne de askeri erkândan kimse katılmadı, ve kimse ilgilenmedi. Sadece yakın akrabalarımız ve birkaç köylümüzle defnettik. Tabutuna Türk bayrağı bile asılmadı”

“BABAMA BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPILDI”

“Babamın vefatına mı üzüleyim ona yapılan vefasızlığa mı?” diyen Akdağ, “ Vefat eden bir siyasi olunca corona virüsü dinlemeden toplu tören düzenleniyor. Ama bir gaziye devlet erkânının katıldığı töreni çok gördüler. Yaşarken hiç sahip çıkılmadı, ölürken bari sahip çıksalardı. Babama büyük saygısızlık yapıldı” şeklinde konuştu.

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