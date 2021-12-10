Yaşlı kadını 3 milyon lira dolandırdı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen bir operasyonda yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan şahıs polisin operasyonu ile yakalandı.

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Olay Nazilli merkez Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. Emekli gurbetçi olduğu öğrenilen H.G. (76) isimli yaşlı bayanı telefonla arayarak kendisini asker, polis, hakim ve savcı gibi tanıtan dolandırıcılar iki ay içerisinde toplam 3 Milyon TL dolandırdı.

Son olarak tekrar dolandırıcıların telefonla arayıp para istemesi üzerine Polise müracaat eden yaşlı kadın dolandırıldığını anladı. Nazilli Polisinin saatlerce hazırlandığı operasyona 9 ekip katıldı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Her sokakta tedbir alan polis ekipleri yaşlı kadından parayı teslim almak üzere buluşma yerine gelince düğmeye bastı. Polisler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Film sahnelerini aratmayan operasyon sonrası yakalanan İ.E.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcıların elinden kurtulan yaşlı kadının uzun süre polislere sarılıp teşekkür ettiği öğrenildi. İHA

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