Yazdan kalma günler geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdu birkaç gündür etkisi altına alan yağışlı hava, hafta sonu yerini güneşli bir havaya bırakacak. Hava sıcaklıkları yükselecek, İstanbul'da 20 derecenin üzerinde güneşli bir hava hakim olacak.

Sozcu.com.tr

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Yağışlar adım adım etkisini yitirirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre hafta sonu sıcaklıklar yükselişe geçecek ve yazdan kalma günler yaşanacak. Akdeniz ve Ege kıyılarında 30 dereceye yaklaşacak olan sıcaklıklar, İstanbul’da 21, Ankara’da 19 derece dolaylarında seyredecek. Pazar günü Karadeniz’i yerel olarak etkileyecek yağışlar hariç önemli bir yağış beklenmiyor.

YEREL YAĞIŞLAR BUGÜN DE ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.