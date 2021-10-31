Yazıcıoğlu 13 ayrı suikast girişiminden kurtuldu

GP’li Selçuk Özdağ ile Veli Toprak’ın kaleme aldığı ‘Son Alperen’ kitabında, BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun, yakın çevresine “13 defa suikast geçirdim. Beni öldürmek istiyorlar” dediği yer aldı.

Zekeriya ALBAYRAK

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SÖZCÜ muhabiri Veli Toprak ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın kaleme aldığı “Son Alperen-Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri” adlı kitap okuyucu ile buluştu. Kitapta BBP'nin merhum lideri Yazıcıoğlu'nu yakından tanıyan 44 ayrı isimle yapılan röportajlar yer aldı. Yazıcıoğlu hakkında birçok bilinmeyene ulaşıldı. Elipskitap'tan çıkan kitapta yer alan çarpıcı bazı bölümler şöyle:

BENİ ÖLDÜRECEKLER: Meclis'te Muhsin beyle konuştum. Bolu Tüneli'nde bir minibüs sıkıştırmış. Zor kurtarmışlar, tünelin duvarına, bariyerlerine çarptırmak istemişler. “Beni öldürecekler. Bana vur diyorlar, karıştır diyorlar” dedi. Bugün hayatta olsaydı Millet İttifakı'nda olurdu. Muhsin Bey ölmedi, öldürüldü. (CHP Sivas eski Milletvekili Mahmut Işık)

13 SUİKAST: Yurt dışına çıktım, firardım. Beni aradı, Almanya'da buluştuk. “13 defa suikast geçirdim” dedi. “Komplo teorisi değilmiş, beni öldürmek istiyorlar. Allah'ın takdiri ve mukadderatından kaçmam, ben döneceğim Türkiye'ye” dedi. Vedalaştık, 2.5 ay sonra şehadet şerbetini içti. (Avrupa Nizamı Alem Ocakları Kurucusu Zülfü Canpolat)

KURUMLARIN ACİZLİĞİ: O zaman cumhurbaşkanı idim. Haber geldi, inanamadım. Herkese talimat verdim. Bu kendi sınırlarımız içerisinde düşmüş bir helikopter, nasıl olur da ulaşılamaz? Kurumların acizliğini o zaman çok acı hissettim. Çalışmalardan rahatsız olanlar oldu. (11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül)

ERDOĞAN, SORDU; KAZANIR MI?: 2007'de bağımsız aday oldu. Daha aday olacağını bilmediğim bir safhada Tayyip Bey bana dedi ki “Sivas'tan bağımsız aday olsa kazanabilir mi?” Ben de “Kazanır” dedim. Vefatıyla ilgili gelişmeleri izlediğimde, bunun kaza olma ihtimalini zayıf görüyorum. (CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener)

ÇUVAL DOLUSU CD'LER: Başkana devlet görevlileri bir çuval kaset, CD getirdi. Bunlar çok tehlikeli görüntüler. İçinde sanatçılar, siyasetçiler, iş adamları, devlet adamları, askerler var. İnsanların zaaflarından faydalanılarak elde edilen görüntüler. Başkan, ‘Kimsenin uçkurunun bekçisi değilim. Beni bulaştırmayın' dedi. Sonra ikna ettiler ama akıbetini bilmiyorum. (Danışmanı Bilal Özkaynar)

SUİKAST OLDUĞUNA İMAN ETTİM: Yaşanan şeyin suikast, cinayet olduğuna iman ettim. Türkiye Cumhuriyeti bir milli devlet ise Yazıcıoğlu gibi sembol bir milli şahsiyetin suikastını örtülü bırakamaz. (AKP'li eski Bakan Erkan Mumcu)

ÇATLI RİCASI: Refahyol'un kurulması sırasında bir araya gelindi. Mehmet Ağar, Ayvaz Gökdemir, Abdullah Gül, Abdulkadir Aksu ve Fehim Adak vardı. Başkan, Ağar'a “Bizim arkadaşın işini halledin, başka bir şey istemiyorum” dedi. Kastettiği Abdullah Çatlı idi. (Erol Dok-BBP eski yöneticisi)

Erdoğan'a suçüstü yapılacaktı, uyardı

5 MİLYON DOLARLIK SUÇÜSTÜ: Erdoğan'ın, İBB'yle ilgili bir mahkemesi var, dosyası Yargıtay'da. Bir telefon geldi. Muhsin Başkan hemen Tayyip Bey'i aradı, “Randevulaştığın yere gitme” diye uyardı. 5 milyon doları birine vermek için gitse orada suçüstü yapacaklarmış. Randevuya gitmedi böylece o olaydan kurtardı. (BBP eski Milletvekili Saffet Topaktaş)

YAŞASA İKTİDARI HİZAYA SOKARDI: Allah ömür verse de bugünlere gelse idi, bugünkü iktidarı da hizaya sokabilecek güçte idi, düşüncesi ve ikazı ile… Çünkü hepimiz ona çok inanırdık. Çok güçlü bir siyasetçiydi.” (TBMM eski Başkanı Bülent Arınç)