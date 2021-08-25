‘Yem alamayan köylüler gebe süt ineklerini kestiriyor’

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, köylülerin yem fiyatlarının yüksekliği nedeniyle gebe süt ineklerini kestirdiğini, özellikle gıda maddeleri satan esnafın ise tahsil edemediği alacaklarının yazılı olduğu veresiye defterlerinin kabardığını söyledi.

Ahmet KAYA

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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Köylü ürününü satamamaktan, esnaf sattığının parasını alamamaktan, ücretli maaşının yetersizliğinden yakınıyor. Özellikle yüksek elektrik faturaları nedeniyle insanlar çok güç durumda kaldı. AKP'nin uyguladığı yanlış ekonomik politikalar nedeniyle insanlar evlerine yarım kilo et, bir teneke açiçek yağı götüremez duruma geldi. Vatandaşın feryadının sesi yükseldikçe, AKP iktidarı da bunu duymamak için kulaklarını tıkadı” dedi.

“51 SÜT İNEĞİNİ YEM FİYATLARI YÜZÜNDEN KESTİRDİ”

İncelemeleri sırasında yüreğini burkan bir olayı da paylaşan CHP Milletvekili Tutdere şunları anlattı: “Bir kasaba girdik. Etin fiyatını sorduk. ‘60-65 TL ama alan yok' dedi. Yakın bir zamanda, bir yurttaşın 51 süt ineğini yem fiyatlarının yüksekliği nedeniyle kestirdiğini söyledi. Ve bu hayvanların 14'ü ağır gebeymiş. Yani kısa bir süre sonra doğuracaklar. Kasap süt ineklerini neden kesime getirdiğini sorunca da, ‘Başa çıkamıyorum. Altından kalkmıyorum' demiş. Böyle giderse yakın bir zamanda kimse yiyecek et bulamayacak ve yeniden et ithalatı patlayacak.

Gıda maddeleri satışı yapan bir vatandaş ise, geçtiğimiz yıl 130 TL'ye sattığı 18 kilo ayçiçek yağını, bu yıl 255 TL'den sattığını belirterek sattığı ürünün parasını alamamaktan yakındı, veresiye defterindeki 3 yıl öncesine ait alacaklarını gösterdi. Kısacası, köylü, esnaf, çalışan herkes AKP iktidarının uyguladığı ekonomik yanlış programlar nedeniyle evine ayçiçeği yağı, et, hatta ekmek götüremez hale geldi.”