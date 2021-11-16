Yemeksepeti’nden yeni siber saldırı açıklaması: Fidye talebinde bulundular

Yemeksepeti, kullanıcı veri tabanınına yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı.

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Yemeksepeti, kullanıcı veri tabanına yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin olarak “Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirketimize ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır” açıklamasında bulundu.

Yemek Sepeti’nden yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

* Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz.

* Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir.

* Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz.

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