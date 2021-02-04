‘Yeni Anayasa diyenler önce AYM kararını uygulasın’

CHP eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 2'nci ‘hak ihlali' kararının derhal uygulanmasını istedi.

Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek, “Yeni Anayasa diyenler önce AYM kararlarının uygulanması için gereğini yapsınlar'' dedi. Erkek TBMM'de yaptığı açıklamada, “Maalesef devletin çivisi çıkmıştır. 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını nereden güç alarak uygulamadı. AYM, kendi kararlarına uymamanın cezai idari ve hukuki sorumluluğu olduğunu söylüyor. TBMM Başkanlığı ve HSK üzerine düşen görevi yapmalı. AYM kararı mutlaka uygulanmalı, yeniden yargılama yapılıp, hüküm ortadan kaldırılmalı ve Berberoğlu Meclis'teki görevine devam etmelidir'' dedi. Erkek, Berberoğlu ile ilgili 2. hak ihlali gerekçeli kararında “Hukukun üstünlüğü ilkesinin fiilen geçerli olmadığı, kamu gücünü kullanan organların, mahkemelerin ve bireylerin hukuka uygun davranmadıkları bir ülkede hukuk devletinin varlığından söz edilemez” denildiğini bunun çok çarpıcı olduğunu söyledi.

SARAY VESAYETİ

Berberoğlu'na ilişkin ilk kararın da uygulanmadığını belirterek ‘'Çünkü Anayasa askıda, yargı sarayın vesayeti altında. AYM ikinci kez oy birliğiyle karar vermek zorunda kalıyor. AYM'nin kararını mahkeme sorgulayamaz, gereği yerine getirilmezse hukuk devleti ilkelerine aykırılık oluşacak” dedi.