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‘Yeni Anayasa diyenler önce AYM kararını uygulasın’

CHP’nin çağrısını Muharrem Erkek açıkladı. Devleti yönetenlere, “anayasaya sadakatle bağlı kalacaklarına” ilişkin yemin ettiklerini hatırlatıp şöyle seslendi: “Anayasa Mahkemesi maalesef ikinci kez oy birliğiyle karar vermek zorunda kalmıştır. Meclis Başkanlığı ve HSK, bu konuda üzerine düşen görevi yapmalıdır. Enis Berberoğlu yeniden yargılanmalı, hakkındaki mahkumiyet hükmü ortadan kaldırılmalı ve Meclis’teki görevine dönmelidir.””

Başak KAYA
Güncellenme: 04:36, 04/02/2021
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‘Yeni Anayasa diyenler önce AYM kararını uygulasın’

CHP eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 2'nci ‘hak ihlali' kararının derhal uygulanmasını istedi.

Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek, “Yeni Anayasa diyenler önce AYM kararlarının uygulanması için gereğini yapsınlar'' dedi. Erkek TBMM'de yaptığı açıklamada, “Maalesef devletin çivisi çıkmıştır. 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını nereden güç alarak uygulamadı. AYM, kendi kararlarına uymamanın cezai idari ve hukuki sorumluluğu olduğunu söylüyor. TBMM Başkanlığı ve HSK üzerine düşen görevi yapmalı. AYM kararı mutlaka uygulanmalı, yeniden yargılama yapılıp, hüküm ortadan kaldırılmalı ve Berberoğlu Meclis'teki görevine devam etmelidir'' dedi. Erkek, Berberoğlu ile ilgili 2. hak ihlali gerekçeli kararında “Hukukun üstünlüğü ilkesinin fiilen geçerli olmadığı, kamu gücünü kullanan organların, mahkemelerin ve bireylerin hukuka uygun davranmadıkları bir ülkede hukuk devletinin varlığından söz edilemez” denildiğini bunun çok çarpıcı olduğunu söyledi.

Muharrem Erkek

SARAY VESAYETİ

Berberoğlu'na ilişkin ilk kararın da uygulanmadığını belirterek ‘'Çünkü Anayasa askıda, yargı sarayın vesayeti altında. AYM ikinci kez oy birliğiyle karar vermek zorunda kalıyor. AYM'nin kararını mahkeme sorgulayamaz, gereği yerine getirilmezse hukuk devleti  ilkelerine aykırılık oluşacak” dedi.

Yayınlanma Tarihi:05:30,