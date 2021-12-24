Yeni ekonomi uygulamaları ekmek kuyruklarını eritemedi

Dolar/TL kurundaki düşüş, yeni ekonomi uygulamaları kuyrukları eritemedi. İstanbul Ümraniye'deki bir halk ekmek büfesi önünde vatandaşlar soğuk havaya rağmen saatlerce kuyrukta bekledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Ümraniye Parseller Mahallesi’ndeki bir halk ekmek büfesi önünde vatandaşlar ucuz ekmek alabilmek için soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

“İLK DEFA BÖYLE BİR KALABALIK GÖRDÜM”

Halk Ekmek büfesi önünde yaşanan kuyruk görüntülerini SÖZCÜ WhatsApp’a Haber Hattı’na ulaştıran bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Halk Ekmek büfesi yıllardır burada ve ben ilk kez böyle bir kalabalık gördüm. Burada her gün sabah ve öğleden sonra kuyruk oluşuyor. Bekleyenlerin çoğu yaşlı kesimden oluşuyor. Soğuk havada kuyrukta uzun süre beklemek istemeyenler çok erken saatte gelip, ekmeğini alabiliyor. Benim gözlemlerime göre ekmek alabilmek için 90-120 dakika beklemek gerekiyor. Bu ülkede kuyruk yeni görülen bir şey değil ama fırında, markette, bakkalda hiç kuyruk yokken, belediyenin ekmeğine bu kadar yoğun talebin olması sanırım pek nadir görülen bir olaydır. Ülkede zengin-fakir ayrımı bu kuyruklarda bile ortaya çıkıyor. 5-6 TL kar etmek için 1 saatten fazla süre kuyrukta bekleyenler için bu durum oldukça aşağılayıcı olsa gerek”

AKP’Lİ ÇAMLI, HALK EKMEK KUYRUKLARINI HEDEF ALMIŞTI

Öte yandan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, bir televizyon kanalında Halk Ekmek kuyruklarıyla ilgili olarak, “Evine ekmek götüremeyen hiç kimse yok. Film, fotoğraf çekmek için Halk ekmek kuyrukları oluşturuluyor.” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul’da fırınlarda 230 gram ekmek 2,5 TL’ye satılırken Halk Ekmek büfelerinde ise 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL’den satılıyor.

İlginizi Çekebilir Ekmeğe yeni zam göründü

İlginizi Çekebilir AKP'li Çamlı'dan 'ekmek kuyruğu' açıklaması: Fotoğraf çekmek için oluşturuluyor