Yeni gelişmeyi duyuran Bakan Koca’dan 4 ile teşekkür

Corona virüsü Risk Haritası'nda Kütahya, Afyonkarahisar, Karabük ve Adana'nın kategorisi değişti. Yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler" dedi.

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COVID-19 Risk Haritası’ndan 4 ilin kategorisi değişti. Kütahya, Afyonkarahisar, Karabük ve Adana’da aşılama oranı yüzde 75’i aştı ve kentlerin rengi maviye dönüştü.

Yeni gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Koca, “Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Aşılamanın daha da artması gerektiğine vurgu yapan Koca, “Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının yayımladığı güncel tabloya göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 77.22, ikinci doz ortalaması yüzde 59.23, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 93 milyon 318 bin 338 oldu.

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