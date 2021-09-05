Yeni hafta, yağış ve serin havayla başlayacak

Eylül ayıyla birlikte yurttaki bunaltıcı sıcaklar geride kaldı ve hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçti. Yurdun kuzey kesimlerinde düşen hava sıcaklıklarına yağış da eşlik ediyor. Tahminlere göre İstanbul'da bu hafta hava sıcaklıkları birkaç derece daha düşerken, hafta sonuna kadar aralıklarla yağış görülecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre bu hafta hava sıcaklıkları düşüşünü sürdürürken, yağışlar da yer yer kendini gösterecek, Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor. İstanbul’da geçen hafta 30 dereceyi aşan sıcaklıklar bu hafta 24 derece dolaylarında seyredecek, hafta boyunca yağış zaman zaman etkisini artıracak.

RÜZGARIN ETKİSİ ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.