AKP’li başkan yeni makam aracıyla ‘Halka hizmet hakka hizmet’ diyerek poz verdi

5 bin nüfuslu ilçenin AKP'li belediye başkanı 450 bin TL'lik lüks makam aracını 'Halka hizmet hakka hizmet' diyerek tanıttı. Tepkiler üzerine paylaşımını silen başkanın araç için teknik şartların detaylı yazıldığı ihale şartnamesi hazırladığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muş’a bağlı 5 bin 800 nüfuslu Sungu Belediyesi’nin AKP’li başkanı Mehmet Salih Gürtürk, özel siparişle aldığı makam aracını “Halka hizmet Hakka hizmettir’ şiarıyla belde halkımızın refahını artırmak için durmak yok yola devam” paylaşımıyla sosyal medya hesabından tanıttı.

İhale şartnamesinde doğrudan istenilen aracın özellikleri koyulan ultra lüks makam aracına için 450 bin TL ödendiği öğrenildi

Teknik şartnamede, aracın 2021 model, çocuk koltuğu sabitleme özelliği, deri kaplı direksiyon simidi, panoramik açılır cam tavan, krom kapı eşiği gibi özellikler de olması istendi.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

İlanda istenilen aracın rengi bile verilirken Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, aracın fotoğraflarını “Her şey güzel bir Sungu için. Araç filomuzu her geçen gün daha da genişletiyoruz. Göreve başladığım günden beri halka hizmet Hakka hizmettir şiarıyla belde halkımızın refahını artırmak için durmak yok yola devam” notuyla Twitter hesabından paylaştı. Gürtürk, tepkiler üzerine daha sonra bu paylaşımını sildi.