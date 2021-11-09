Yeni vaka ve vefat sayısı arttı! İşte coronada son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 196 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 9 Kasım Salı gününün verilerine göre, 359 bin 560 test yapıldı.

196 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 28 bin 662 yeni vaka tespit edilirken 196 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 28 bin 859 kişi sağlığına kavuştu.

TOPLAM AŞI SAYISI 118 MİLYONA YAKLAŞTI

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89.73, 2’nci doz ortalaması yüzde 79.49 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 55 milyon 697 bin 102, 2’nci dozda 49 milyon 341 bin 966 ve 3’üncü dozda 11 milyon 462 bin 618 olmak üzere toplam 117 milyon 723 bin 821 aşı uygulandı.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN 27 BİN 824 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 8 Kasım Pazartesi gününün verilerine göre, 27 bin 824 vaka tespit edilmiş ve 187 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 357 bin 832 test yapılmış ve 28 bin 255 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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