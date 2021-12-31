En güzel, resimli yeni yıl mesajları 2022: Yeni yılınız kutlu olsun

Yeni yıl mesajları ile yepyeni umutlar ve dileklerle başlamak isteyenler sevdiklerine anlamlı mesajlar göndermeyi ihmal etmiyor. 2022 yılına girerken yanında olamayacağınız yakınlarınız ve arkadaşlarınıza iyi dileklerinizi ulaştırmada yeni yıl mesajları yardımcı oluyor. Hem resimli, hem de anlamlı birbirinden güzel yeni yıl mesajları haberimizin içerisinde yer alıyor. Koca bir yılı acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni yıl mesajları, yılbaşı günü yanında olamadığımız sevgiliye, arkadaşa, akrabaya gönderilerek en güzel ve anlamlı dileklerde bulunmamızı sağlıyor. Günün erken saatlerinden itibaren vatandaşlar yılbaşı mesajları için aramalarını yoğunlaştırdı. Corona virüs salgını nedeniyle sevdiklerinden uzakta 2022 yılına girecek vatandaşlar için en güzel kısa, uzun ve resimli yeni yıl mesajları derledik. Her yılbaşı büyük beklentileri de beraberinde getiriyor. Her sene insanlar birbirlerine attıkları güzel yeni yıl mesajları ile güzel temennilerde bulunuyor.

2022 YENİ YIL MESAJLARI VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI (RESİMLİ MESAJLAR)

2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar!!

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

2022 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2022 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

2022 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

2022 İÇİN ÖZEL YILBAŞI KISA MESAJLARI!

– Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!

– Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…

– Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

– Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…

– Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara.

– Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar..

Daha iyi yıllara, hep birlikte, elele.. MUTLU YILLAR !!!

Her yeni yıl bir başka güzel. 2022 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

Dünyayı değiştirmek istiyorsan kendine inan, dostlarına inan, sevdiğine inan. Yeni yılın başarı kapılarını açması dileği ile!

Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile.

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim.

Güzel yıllar, mutlu yarınlar, güzel dostluklar bizimle olsun, yeni yılın kutlu olsun!

Nerede yaşam varsa, orada ümit vardır. Tüm ümit ve başarılar yeni yılda senin olsun!

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara.

İşte sonunda buldum. Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir yeni yıl mesajını; Mutlu yıllar.

Yeni yılını tüm yüreğimle kutlar daha nice yıllar sağlıkla başarıyla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni diliyorum… Dün rüya, yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin… YENİ YILIN KUTLU OLSUN..!!..

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar…

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2022 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2022 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2022 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..

2022 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2018 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER…

Yaşamın kaynağı .Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice mutlu yıllara!

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2022 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, sıcacık dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle…

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzelliklerin sizinle olması dileğiyle.. Nice mutlu yıllara!

2022 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!

Yeni Yılın; Türkiye için umutlu, bereketli, 2022 ‘de yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı bir yıl olmasını dileriz… Nice Yıllara…