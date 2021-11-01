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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinada

Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kızının corona testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Saygı ÖZTÜRK
Yayınlanma: 17:29 - 01 Kasım 2021 Güncellenme:
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinada

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın kızı, öğrenim gördüğü kolejde Covid-19’a yakalandı. Yaşanan bu gelişme sonrası ailede bulunanlar ev karantinasına alındı. Erbakan’ın bütün programları da iptal edildi.

Öte yandan Erbakan’ın çarşamba günü gazetecilerle yapacağı kahvaltılı basın toplantısı da ertelendi.

AŞI AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Erbakan, “Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum” demişti. Erbakan, mRNA aşısı olanlar içinse “O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir” demişti.

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