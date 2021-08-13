Yeşil Marmaris kömüre döndü: Yürek burkan görüntüler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gün boyunca devam eden orman yangınından geriye kalanlar iç acıtıcı. Adeta ABD'nin 6 Ağustos 1945'te atom bombası ile vurduğu Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerindeki görünümü yansıtan kömür deryası dağları görenler üzüntülerini, öfkelerini gizleyemiyor. Yeşiliyle ünlü Marmaris'ten geriye kalan görüntüleri yürek burkuyor.

MUSTAFA SARIİPEK

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde 8 gün boyunca aralıksız devam eden orman yangınından geriye kalan iç burkan, kara görüntüler içler açısı. Yeşiliyle ünlü Marmaris'ten geriye kalan görüntüleri yürek burkuyor. Arıcılık, tarım, hayvan yetiştiriciliği diye bir şey kalmadı. Halk yaralarını sarmak için çareler arıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin drone ile çektiği yangın sonrası görüntü ve fotoğrafları yangının ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu. Özellikle yangının çıktığı Siteler Mahallesi ile İçmeler Mahallesi arasındaki yeşillik kömüre dönmüş. Tek bir dikili ağaç kalmamış konumda.

İÇMELER TURUNÇ YOLU VE ASPARAN PERİŞAN

Mavi Tur'un önemli uğrak merkezlerinden birisi olan Marmaris Körfezi’ne girenleri artık yeşil değil kararmış dağlar karşılıyor. Yeşiliyle ünlü Marmaris'te bu deyim artık sona erdi. Özellikle de İçmeler'den Turunç'a gidilen karayolunda çam ağaçlarından gökyüzünün görünmediği o yoldan eser yok şimdi. Hava görüntü ve fotoğrafları içler acısı durumu açıklığıyla ortaya koyuyor. İlk tespitlere göre Marmaris'te 13 bin 600 hektar alanda ormanın yandığı belirtiliyor. Yangın sonrasındaki ölçümlerde gerçek durum ortaya çıkacak. Çünkü Marmaris yangınları kontrol altına alındıktan sonra Milas ve Köyceğiz ormanları günlerce yanmayı sürdürdü.