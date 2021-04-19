Yeşilova Belediye Başkanı’ndan gri pasaport açıklaması: Erasmus kapsamında gönderildi

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Şenel Mümtaz Şenel, yaptığı basın açıklamasında Erasmus kapsamında yurt dışına giden 387 kişiden 23’ünün pasaportunu teslim etmediğini belgeleriyle açıkladı.

Şenel yaptığı açıklamada, 14 Haziran -29 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılan ‘Uluslararası Dünya Mirasları Turizm Delegeleri’ kapsamında Türkiye'den 387 vatandaşın yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Erasmus ve Avrupa Birliği Eğitim Öğretim Gençlik ve Spor Programı kapsamında üç farklı grup halinde yurt dışına giden 387 kişiden 23'ünün gri hizmet pasaportunu belediyeye teslim etmediğini bildiren Şenel, eski Belediye Başkanı Nuri Özbek döneminde gerçekleşen olayla kendisinin bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Basında belediyenin insan kaçakçılığı yaptığına dair asılsız haberler çıktığını aktaran Şenel açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

* Asılsız haberlerin belediyemizle ilgisi alakası yoktur. Bahsi geçen olayın aslı şudur, benden önceki dönemde Belediye Başkanlığı yapan Nuri Özbek'in döneminde Belediye Meclisi'nin aldığı kararla yurt dışına gönderilmek üzere 397 kişi için görev pasaportu istenmiş. Ancak 10 kişinin görev pasaportu verilmesi sakıncalı olduğundan 387 vatandaşımız belediyenin aldığı gri pasaportla İtalya'ya, Avrupa Birliği Erasmus kapsamında yurt dışına gitmiştir.

* Bu 387 kişiden 23 kişi pasaportunu getirip belediyemize teslim etmemiş, bunlarla ilgili liste elimizdedir. 364 vatandaşımız aldıkları gri pasaportları belediyemize teslim etmişler. O günün şartlarında ne yapıldığını biz bilmiyoruz. Ancak Yeşilova Belediyesi'nde 03.04.2019 tarihinde görevi teslim aldığımızdan beri belediyemizde yurt dışına göndermeyle ilgili bir işlem yapılmamış. Başkanlığımın bu konuyla hiçbir ilgisi alakası yoktur.

“BELGELERİMİZ HAZIR, GELEN MÜFETTİŞLERİMİZE BUNLARI TESLİM EDECEĞİZ”

Erasmus ve Avrupa Birliği Eğitim Öğretim Gençlik ve Spor Programı'na belediyemizi temsilen 3 defa vatandaş gönderildiğini dile getiren Şenel; “Bu vatandaşlardan birinci partide 107, ikinci partide 113, üçüncü partide de 177 olmak üzere toplam biraz önce verdiğim rakamda insan gitmiş. Basından öğrendiğimize göre bu konuda müfettiş görevlendirildiğini duyduk. Belgelerimiz hazır gelen müfettişlerimize bunları teslim edeceğiz” dedi.