Yetişin gayrı yetişin

CHP’li vekillere dert yanan emekli vatandaş başlıktaki gibi dedi ve ekledi: 2 bin 900 lira alıyorum Bin lira krediye kesiliyor. Bin lira ev kirası. 500 yakıt. Elektrik, su, sıfır... Vallahi bak, buzdolabı boş.

Deniz AYHAN

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CHP heyeti, Kayseri'de esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Kocasinan ilçesinde emekli bir vatandaş, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'e dert yandı, “2 bin 900 lira alıyorum. Bin lira krediye kesiliyor. Bin 900 lira kalıyor. Bin lira ev kirası. 500 yakıt. Elektrik, su, sıfır. Vallahi bak buzdolabı boş. Yetişin gayrı yetişin. Bazıları diyor ki, ‘Elim kırılaydı da AK Parti'ye vermeyeydim'. Bacağına pantolon alamıyorsun, şimdi illallah ediyorsun. Önceden düşünecektin. Yetişin gayri yetişin. Hep beraber sizinleyiz” dedi.

YA TERÖRİSTSİN YA FETÖ'CÜ

Toptancılar Sitesi'ni gezen Şevkin'e, Kayserili bir toptancı esnafı ise “Halk Bankası'ndan 25 milyar (bin) aldık ya… Onu da böldüler. 4 milyar, 5 milyar faiz koydular. Hani faiz yoktu?” diye dert yandı. Bir toptancı esnafı ise “10 liraya satıyon. 11 liraya alıyon. Önünü göremiyon. Kafa olarak insanlar rahat değil. Sanki Türkiye ikiye bölünmüş gibi. Ekonomiden bahsedince en ufak şeyde ya teröristsin, ya FETÖ'cüsün” dedi.

ÇÖPTEN EKMEK TOPLUYORLAR

Müzeyyen Şevkin de yoksulluk sınırının 10 bin liraya ulaştığını hatırlattı ve “Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine toplumu perişan ettiler. İktidar bir şey öğretti vatandaşa, ‘Çöpten toplayarak nasıl yemek yapılır?' bunu gösterdi. İnsanlar çöpten ekmek topluyor, yoksulluk bu boyutlarda” ifadelerini kullandı.