Yılan hikayesine dönen hızlı tren projesini oyuncak tren hattı ile protesto ettiler

İYİ Parti'liler Bursa’da şehir merkezine oyuncak tren hattı kurarak, yılan hikayesine dönen Bursa-Ankara hızlı tren projesini protesto etti. İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Ankara-Kırıkkale-Yozgat- Sivas hızlı tren hattı, deneme sürüşleri için gün sayıyor. 2012’de görkemli bir temel atma töreniyle Bursa’ya verilen hızlı tren müjdesinin yerini, büyük bir hayal kırıklığı aldı" dedi.

Halil ATAŞ

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Son olarak Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ın hızlı trene kavuştuğunu söyleyen İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, partililer ile birlikte kent merkezine oyuncak tren hattı döşeyerek, 9 yıl önce temeli atılan ancak bitirilemeyerek yılan hikayesine dönen Bursa- Ankara hızlı tren projesini protesto etti.

“2016 YILINDA BİTECEKTİ…”

Türkoğlu, “Bursa gibi ülkemizin en büyük kentlerinden birinin, bu çağda demir ağlarla örülmemiş olması, başlı başına bir garabet ve tam anlamıyla vizyonsuzluk örneğidir. Hatırlanacağı gibi; 2012 yılında devlet yetkililerinin de kasım kasım kasılarak boy gösterdikleri görkemli törende Bursa halkına hızlı tren müjdesi verilmiş, projenin 2016 yılında da bitirileceği vurgulanmıştı. Yıl 2021 ve Bursalı hemşehrilerimizin gözleri komşu illerin tren yollarına bakmakla, ömürleri de diğer şehirlere getirilen hızlı trenlere özenmekle geçiyor” dedi.

“HIZLI TREN RÜYASINI 2008’DEN BERİ GÖRDÜRÜYORLAR”

İktidar partisinin Bursa'ya hızlı tren rüyasını, 2008 yılından itibaren gördürmeye başladığını belirten Türkoğlu şunları söyledi:

“Tam 4 yol boyunca, Bursa'ya gelen iktidar partisinin her temsilcisi, vatandaşlara hızlı tren ile ilgili olarak müjde üstüne müjde verdi. Sözünü ettiğimiz temel de nihayet 2012 yılında atılabildi.

Peki atıldı da ne oldu? Biz söyleyelim, koskoca bir fiyasko oldu! O törende alay-ı vala ile büyük büyük sözlerle ne demişlerdi biliyor musunuz? ‘Ey Bursalılar, bundan böyle Bursa'dan Ankara'ya hızlı treninizle sadece 2 saat 10 dakikada gideceksiniz, müjdeler olsun!’ demişlerdi…

Sonra ne oldu? Vallahi sayısını biz de unuttuk, bilmem kaç kez güzergahlar değişti, bitiş tarihi de ötelene ötelene, 2021'e kadar geldi.

Peki şimdi ne diyorlar? ‘2023'te söz, kesin bitireceğiz!’ Bakıyoruz, bu proje için ortada doğru dürüst bütçe dahi yok! Yani masal okumaya devam ediyorlar.”

“ANİDEN YÜKSEK STANDARTLI PROJEYE DÖNÜŞTÜ”

“Aradan geçen zaman içinde hızlı tren projesi aniden ‘başkalaşım' geçirdi ve bir anda ‘yüksek standartlı' tren projesine dönüştü” diyen Türkoğlu, “Görünen köy kılavuz istemez! Düşünebiliyor musunuz? Bu trenin henüz Bursa-Yenişehir arasında hangi güzergahtan geçeceği bile belli değil. Yarım yamalak yapılan hafriyatlar, köprüler, tüneller, viyadükler çoktan çürümeye terk edildi bile. Bir de Sayıştay raporuna yansıdığı söylenen şok bir iddia var ki aman Allah. Tespitler o ki, ihale bedelinin tamamı ilgili şirkete ödendiği halde Bursa hattında sadece yüzde 25'lik imalat yapılmış. Bu arada son ihaleyi alan meşhur Kalyon İnşaat'ın nasıl bir meziyet(!) ortaya koyacağı da şüpheli!..” ifadelerini kullandı.

“SEN ÖNCE İLK ATTIĞIN TEMELİN ÜSTESİNDEN GEL”

İktidarın verdiği sözü yerine getirmesini isteyen İYİ Parti’li Türkoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Bütün bu eksiklik aksaklıklar yetmezmiş gibi olmayan projeye bir de Bursa-Bandırma hattını ekleyerek göz boyamaya, kamuoyunu oyalamaya kalkmalarına ne demeli?

Hatırladınız mı? ‘Bursa'ya tren projesini 201 km'ye çıkararak Bandırma’ya kadar uzatıyoruz’ diyerek hava da atmışlardı.

Sen daha 56 km'lik Bursa-Yenişehir ile 50 km'lik Yenişehir-Osmaneli güzergahında doğru dürüst bir yol alamamışsın, bol keseden atıyorsun. Efendi! Sen önce ilk attığın temelin hakkından gel de, sonrasına bakarsın!”