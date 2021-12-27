Yılbaşı gecesi için yağmur uyarısı! Hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bu hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Bugünden itibaren yurdun batısından giren yağış, yılbaşı gecesine kadar yurdun önemli kısmını saracak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları bugün de yükselişini sürdürecek ancak hafta ortasından itibaren düşüşe geçecek. 31 Aralık gecesi yılbaşı kutlayacakları ise yağmurlu bir hava bekliyor. Yeni yıl gecesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve birçok şehirde yağış bekleniyor.

YEREL YAĞIŞLAR BUGÜNDEN BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin’in batı ilçeleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Balıkesir’in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

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