Yılbaşı öncesi 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde yılbaşı öncesinde bir depoya yapılan baskında 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bornova’daki bir depoda yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere sahte içki üretildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 1 Aralık’ta belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 2 ton 70 litre sahte etil alkol, 8 bin 730 etiket, 1300 içki aroması ele geçirildi. Operasyonda M.G., M.B. ve Y.G. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçirilen malzemelere ise imha edilmek üzere el koyuldu. (DHA)