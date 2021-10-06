Yıldırım: Gece yatarken geminin evine çarpmasıyla hayatını kaybeden kadın oldu

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Dünyanın hiçbir yerinde duydunuz mu gördünüz mü, gece yatarken geminin evine çarpmasıyla hayatını kaybeden kadın oldu" diyerek, Kanal İstanbul projesinin yakın zamanda hızlanacağını söyledi.

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AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nın açılış törenine katıldı. Tartışılan Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

– Bir işi eğer yapmadan konuşursanız, karşınızda bir sürü dirençler olur. İnşallah Kanal İstanbul hizmetlerimizi taçlandıracak bir proje olacak.

– Kanal İstanbul ile ilgili bir çok şey konuşuyor. 3 bin yıllık bir boğaz, İstanbul Boğazımız var, İstanbul dünyanın incisi. Ortasında deniz geçen başka şehir yok. 17 kilometrelik İstanbul boğazında 80 dereceyi bulan 12 tane eğim, viraj var.

– Yani 12 virajı her hangi bir hasara kazaya sebep vermeden geçmeniz lazım. Bir dümeni kitlense bunu başarmanız mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde duydunuz mu gördünüz mü, gece yatarken geminin evine çarpmasıyla hayatını kaybeden kadın oldu. Bu İstanbul’da oldu. 43 bin geminin yüzde 10’u tehlikeli yük taşıyor.

– Bu projeyi ideolojik ve siyasi boş tartışmaların dışında bölgenin, ülkenin, İstanbul’un güvenliği ve artan ticari ihtiyaçları karşılamak için bir su yolu projesi olarak görmek gerekir. Proje gerçekleştirilecek. İnşallah projeye yakın zamanda hız kazandırılacaktır.