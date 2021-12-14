Yıldız Parkı’nın koruma statüsü değiştirildi

İstanbul'un son kalan yeşil alanlarından Beşiktaş'taki Yıldız Parkı'nın doğal sit koruma statüsü değiştirildi. Park, "nitelikli doğal koruma alanı", çevresi ise "kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yıldız Parkı'nın “Doğal Sit Alanı” koruma statüsünün; “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildiğini duyurdu.

Değişikliğin; Yıldız Parkı ve çevresinde yeni bir yapılaşmaya yol açıp açmayacağı konusu soru işareti yarattı. Söz konusu değişiklik; 2019'da bakanlığın aldığı ilke kararı doğrultusunda Türkiye genelindeki tüm doğal sit alanlarının farklı kategorilere ayrılıp yeniden tanımlanması için başlatılan süreç kapsamında gerçekleştirildi. Doğal sit alanları için yapılan bu yeni düzenleme beraberinde yapılaşma tartışmasını da getirmişti.

392 BİN METREKARELİK PARK

Bakanlığın tescil değişikliğine ilişkin yayımladığı haritada, içinde Çadır ve Malta Köşkü'nün de bulunduğu 392 bin metrekarelik Yıldız Parkı, “nitelikli doğal koruma alanı” olarak belirlendi. Mevzuatta bu alanlar; “doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanları” şeklinde tanımlanıyor.

Bu tescil yapılmadan önce mevcut bulunan ve yenisine izin verilemeyen mevzuata uygun yapılar, ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılabilir. Bu alanlarda madencilik faaliyeti yapılamaz. Günübirlik alanlar, A tipi hariç mesire alanları ile kıyı mevzuatına uygun olarak park ve rekreaktif alanlar yapılabilir. Kamping alanları düzenlenebilir ancak bungalov yapılamaz. Zorunluluk halinde açık otopark da yapılabilir.

ÇEVRESİNDEKİ PARSELLERE OTEL YAPILABİLİR

Parkın içindeki Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası ile bitişiğinde Musevi Mezarlığı'nın da bulunduğu yapılaşmış durumdaki çevre parseller ise “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescillendi.

Mevzuatta bu alanlar da “doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlar” olarak tanımlı. Kentsel yerleşik alanlarda ve kentsel dönüşüm alanlarında yoğunluk, yapılacak koruma amaçlı imar planlarında belirlenebilir.

Koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri yapılabilir. Bu alanlarda sanayi tesislerine izin verilmez, ancak mevcut ruhsatlı sanayi tesisleri, gerekli çevresel tedbiri almak koşulu ile kullanılabilir.

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