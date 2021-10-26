Yoksul halka, 5 milyon liralık ‘Z Kuşağı Vadisi’!

Pandemiye rağmen vatandaşın bedava ekmek alabilmek için askıda ekmek kuyruğuna girdiği ve mesafe kuralının hiçe sayıldığı Ordu’nun AKP’li Altınordu Belediyesi, yaklaşık 5 milyon liraya ‘Z kuşağı Vadisi’ yapıyor.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ordu'nun AKP'li Altınordu Belediyesi, yaklaşık 5 milyon liraya ‘Z kuşağı Vadisi' yapıyor. Yürüyüş yolları, yeşil alanlar, saat kulesi, havuz ve çeşmenin olacağı vadi için, ihaleye çıkıldı. Projeye 4 milyon 954 bin 298 TL harcanacak. İlçedeki, Okullar Caddesi araç trafiğine kapatılarak, 9 bin metrekare alanda, ‘Z Kuşağı Vadisi' yapılacak. Halkın bedava ekmek kuyruğunda beklediği Altınordu'nun AKP'li Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Özellikle Z kuşağı olarak tabir edilen gençlere yönelik çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin kendilerini özel ve değerli hissedecekleri, tüm kuşakların şehirleriyle gurur duyacakları bir eseri sizlerin hizmetine sunuyoruz” dedi.

2020'nin aralık ayında Altınordu Belediyesi, askıda ekmek kuyruğu ile gündeme gelmişti. Gelecek Partili Muhsin Emre Demiröz, ekmek almak için kış günü sırada bekleyen yurttaşların fotoğrafını paylaşarak, “AK Parti'li Altınordu Belediyesi, insanlık onurunu ve toplum sağlığını hiçe sayıyor! Vatandaş açlıktan ölmemek için coronadan ölmeyi göze alıyor. Millet aç aç! Ama belediye ‘kuru ekmekle karnın doysun, virüsten ölürsen karışmam!' diyor” diyerek tepki göstermişti.