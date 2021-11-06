YÖK’ü protesto ettiler, gözaltına alındılar

YÖK’ün kuruluşunun 40. yıl dönümünde üç üniversiteli öğrenci Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi’nin önünde ‘Külliye Varsa Üniversite Yok’ yazalı pankartlarla YÖK’ü protesto etmek için oturma eylemi yaptı. Öğrenciler 1 saatlik oturma eylemini tamamlayamadan polis tarafından gözaltına alındı.

İlker KILIÇASLAN

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Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) kuruluşunun 40. yıl dönümü sebebiyle Türkiye'nin çeşitli illerinde Gençlik Komitesi üyesi üniversite ve lise öğrencileri YÖK'ü protesto için eylemler yapmaya başladı.

İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nden okuyan 3 üniversite öğrencisi sabah erken saatlerde üniversitenin Göztepe Yerleşkesi'nin önünde YÖK protesto etmek için oturma eylemi yaptı.

Gençlik Komitesi'ne üye 3 üniversite öğrencisi ellerindeki ‘Külliye Varsa, Üniversite Yok', ‘Kayyum Varsa, Üniversite Yok' yazılı dövizlerle YÖK'ü protesto etti.

Protesto eden 3 öğrenci içinde yer alan Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf öğrencisi Yunus Emre Karaca yaptığı açıklamada, Göztepe Yerleşkesi'ni tercih etmelerindeki amacın YÖK Başkanı Erol Özvar'ın eski Marmara Üniversitesi rektörü olmasından kaynaklandığını ifade ederek şu cümlelere yer verdi:

“Özellikle burayı tercih etmemizin sebebi yeni YÖK Başkanı Erol Özvar'ın üniversitenin bütün yetkilerini Tayyip Erdoğan'a ve saraya devredebilme çabası. Son dönemde üniversitelerde öğrencilerinin tutuklanması barınamamaları ve birçok sebepten dolayı artık üniversitelerin bir işlemi kalmamıştır. YÖK'ünde bir işlevi kalmamıştır. Bizde bunu teşhir etmek ve protesto etmek için Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesinin önünde bir saatlik oturma eylemi yapacağız.”

OTURMA EYLEMİ BİTMEDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf öğrencisi Yunus Emre Karaca açıklamasını ardından beraberindeki 2 üniversite öğrencisi ile birlikte bir saatlik oturma eylemi başlattı.

Oturma eylemi bir saati doldurmadan polis engeliyle karşılaştı. 3 üniversite öğrencisi ellerindeki dövizler sebebiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Üsküdar'da YÖK protesto etmek için açıklama yapan 3 lise öğrencisinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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