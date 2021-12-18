Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada en az 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Olay, Sarıkamış ilçesi Mecitli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ilk belirlemelere göre 6 kişinin kazada hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralılar ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk ediliyor. İHA

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