Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
Erzincan'ın Refahiye ilçesi Akarsu köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda kişi yaralandı.
Ünal G’nin kullandığı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.