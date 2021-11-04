Yöresel günler etkinliği ihalesi, eski AKP’li yöneticiye gitti

AKP'li Zeytinburnu Belediyesi’nin yöresel günler etkinliği için açtığı ihale, 1.2 milyon liraya eski AKP'li ilçe yöneticisi Ayhan Balcı’nın şirketine gitti. Yıllardır AKP'li ilçe belediyelerinden milyonlarca liralık ihale alan şirketin ortağı Ayhan Balcı, AKP'den milletvekili aday adayı da olmuştu.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zeytinburnu Belediyesi, 30 Ekim- 7 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlediği 9 günlük “Yöresel Günler” etkinliği için 12 Ekim'de ihale düzenledi. İhalenin yaklaşık maliyeti 1 milyon 846 bin 900 TL olarak belirlendi. Verilen en düşük teklif 1 milyon 257 bin 466 TL oldu.

En düşük teklifin sahibi olan Balcıoğlu Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ihaleyi kazandı ve sözleşme imzalandı. Şirket, belediyenin 2018 yılındaki yöresel günler etkinliği için düzenlediği ihaleyi de 644 bin 250 TL'ye almıştı.

KURUCU YÖNETİM KURULU ÜYESİYDİ

İhaleyi kazanan şirketin ortağı Ayhan Balcı, uzun yıllar AKP'de siyaset yapmış bir isim. Balcı, 2002 yılında AKP Zeytinburnu ilçe teşkilatında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. 2011 yılına kadar AKP Zeytinburnu ilçe teşkilatında çeşitli birimlerde başkan ve başkan yardımcılığı görevleri üstlendi.

15 Ocak 2011 tarihine AKP Zeytinburnu İlçe Teşkilatı Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı iken görevinden istifa ederek İstanbul 2. bölgeden AKP milletvekili aday adayı oldu. Ancak seçimlerde aday listesine giremedi. Ayhan Balcı ve ailesine ait şirketler, başta Zeytinburnu Belediyesi olmak üzere Başakşehir, Bahçelievler, Beykoz, Beyoğlu ve Güngören belediyelerinden yıllardır milyonlarca liralık ihale aldı.

İHALE KAPSAMINDA NELER YAPILDI?

1 milyon 257 bin 466 TL'lik yöresel günler etkinliği için düzenlenen ihale; 30 adet dekoratif ahşap ev görünümünde stant kurulması, stantlara sandalye ve masa gibi malzemelerin sağlanması, 1000 metre kırmızı-beyaz balon ve bayraklarla süslenmesi, tabela, çay ocağı standı kurulması, 2 çay ocağına günlük 10 bin kişiye yetecek kadar çay, şeker, kahve, meyve çayı çeşitleri ve su alımı, ses ve ışık sistemi kurulumu, Led ekran kurulumu, canlı yayın, sunuculuk, davetiye ve afiş basımı, meydanın dışına sur görünümlü duvar yapımı, çadır sağlama, açılış için Kur'an tilaveti, halk oyunları, çocuk programları, 9 bin adet patlamış mısır paketi, pamuk şekeri ve şerbet, konser organizasyonu, ateş ölçer, dezenfektan standı, maske, HES kodu kontrolü gibi iş kalemlerini kapsıyor.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyeden AKP'li isme milyonluk ihale