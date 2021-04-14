Dün öğleden sonra il başkanlığının da bulunduğu binanın 6. katına asılan “128 milyar dolar nerede?” afişi, gece yarısı polis tarafından itfaiye ekiplerinin yardımıyla söküldü. Afişlere el konularak adli emanete götürüldü. 128 milyar doların nerede olduğunu sormaktan vazgeçmeyeceklerini dile getiren CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, bu kez yöresel şiveleriyle pankart hazırlatıp binaya astı.

KENDİ ŞİVELERİNDE SORDULAR

CHP’li gençler tarafından hazırlanan ve üzerinde Kastamonu şivesi “256 kağadın yarısını nettiniz deyvesenize?” diye yazan afiş, dün gece kaldırılan afişin yerine asıldı. İl Başkanı Hikmet Erbilgin, “Gençlerin aklına böyle bir fikir gelmiş. Güzel de oldu. Her şekilde bu paranın akıbetini sormaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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